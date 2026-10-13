* Đơn của ông Đinh Văn Hiền (xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang) về việc công nhận liệt sĩ đối với bố ruột ông là cụ Đinh Văn May qua đời tháng 1-2024. Cụ May là thương binh loại A, hạng 1/4, có tỷ lệ thương tật 91%, từng tham gia chiến đấu và bị thương tại mặt trận Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang, nay là tỉnh Tuyên Quang). Đơn của ông đã được tòa soạn chuyển đến UBND tỉnh Tuyên Quang xem xét, giải quyết.

* Đơn của bà Phạm Thị Thanh (xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đề nghị tặng Huân chương Kháng chiến cho mẹ bà là cụ Nguyễn Thị Sơn, đã tham gia hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đơn của bà đã được tòa soạn chuyển đến Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

* Đơn của bà Đặng Thu Hiền (phường Cái Răng, TP Cần Thơ) về việc xem xét phục viên cho đồng chí Đặng Phước Tuấn (chồng bà Hiền, hiện đang là bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 121) để có thời gian chăm sóc gia đình vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đơn của bà đã được tòa soạn chuyển đến Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 121.

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