Xây dựng hệ sinh thái cộng đồng người Việt tại Singapore gắn kết, chuyên nghiệp và bền vững

Kế thừa nền tảng, mở rộng kết nối

Sau hơn 12 năm hình thành và phát triển, VNAS từng bước củng cố vai trò kết nối người Việt Nam tại Singapore, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cộng đồng với quê hương Việt Nam và xã hội sở tại.

Những hoạt động được duy trì qua các nhiệm kỳ đã tạo dựng nền tảng lòng tin, tinh thần đoàn kết và sự đồng hành giữa các thế hệ người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành VNAS nhiệm kỳ V. (Nguồn: VNAS)

Kế thừa kết quả của nhiệm kỳ IV, Đại hội V xác định định hướng phát triển mới cho giai đoạn 2026–2028, hướng tới xây dựng VNAS từ một đầu mối kết nối thành hệ sinh thái cộng đồng gắn kết, chuyên nghiệp và bền vững. Theo đó, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động gặp gỡ, giao lưu và hỗ trợ hội viên, VNAS chú trọng kết nối tri thức, phát huy nguồn lực của cộng đồng và tạo dựng những giá trị có thể tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Để cụ thể hóa định hướng này, Đại hội thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới với năm trục hành động, tương ứng với năm ban chuyên môn, chuyên trách.

Trong đó, Ban Đối ngoại – Chính sách tập trung nâng cao vị thế cộng đồng, mở rộng kết nối với quê hương và xã hội sở tại. Ban Khoa học Công nghệ – Đổi mới sáng tạo hướng tới kết nối chuyên gia, trí thức và các nguồn lực chất lượng cao, góp phần đưa tri thức vào thực tiễn hoạt động cộng đồng.

Ban Giáo dục – Hướng nghiệp chú trọng phát triển mạng lưới cố vấn, tạo cơ hội trải nghiệm nghề nghiệp và hỗ trợ thế hệ trẻ định hướng tương lai. Ban Văn hóa – Cộng đồng – Truyền thông đảm nhiệm việc gìn giữ bản sắc Việt Nam, củng cố tinh thần đoàn kết và giới thiệu hình ảnh tích cực của người Việt trong môi trường đa văn hóa.

Trong khi đó, Ban Nội vụ – Hậu cần – Tài chính hướng tới chuẩn hóa công tác vận hành, quản trị dữ liệu, tài sản số và cơ chế bàn giao, tạo nền tảng cho hoạt động ổn định, liên tục và lâu dài.

Cùng với việc xác định phương hướng hoạt động, Đại hội ra mắt Ban Chấp hành VNAS nhiệm kỳ V gồm 11 ủy viên. Cơ cấu tổ chức được định hướng theo hướng tinh gọn, phân định rõ vai trò và chức danh, đồng thời duy trì khả năng mở rộng lên tối đa 13 ủy viên trong nhiệm kỳ. Đây cũng là điều kiện để VNAS tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ kế cận, bảo đảm tính kế thừa trong hoạt động cộng đồng.

Gìn giữ giá trị cộng đồng, hướng tới tương lai

Đằng sau những dấu mốc trong hành trình phát triển của VNAS là sự đóng góp bền bỉ của nhiều thế hệ thành viên. Những cuộc họp sau giờ làm, thời gian dành cho công việc cộng đồng vào dịp cuối tuần, cùng nỗ lực trong tổ chức sự kiện, hậu cần, truyền thông và kết nối đã góp phần duy trì hoạt động của Ban Liên lạc.

Tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự tin tưởng lẫn nhau là những yếu tố quan trọng giúp VNAS xây dựng nền tảng trong hơn 12 năm qua. Từ những đóng góp thầm lặng ấy, các thế hệ thành viên từng bước tạo dựng môi trường gắn kết, nơi người Việt có thể chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và cùng hướng tới những mục tiêu chung.

Với định hướng nhiệm kỳ 2026–2028, yêu cầu đặt ra là duy trì các hoạt động đã có, đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức, mở rộng sự tham gia của cộng đồng và tạo thêm cơ hội kết nối giữa các lĩnh vực chuyên môn.

Việc chú trọng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục và hướng nghiệp cho thấy định hướng phát huy tốt hơn tiềm năng của đội ngũ trí thức, chuyên gia và thế hệ trẻ Việt Nam tại Singapore.

Cùng với đó, công tác văn hóa, truyền thông và kết nối cộng đồng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc Việt Nam, tăng cường sự gắn bó với quê hương và thúc đẩy giao lưu với xã hội sở tại.

Tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và sự tin tưởng lẫn nhau là những yếu tố quan trọng giúp VNAS xây dựng nền tảng trong hơn 12 năm qua. (Nguồn: VNAS)

Việc chuẩn hóa công tác quản trị, dữ liệu và cơ chế bàn giao cũng góp phần xây dựng nền tảng hoạt động ổn định, tạo điều kiện để những thành quả của nhiệm kỳ trước được tiếp nối trong các giai đoạn tiếp theo.

Đại hội V khép lại một chặng đường, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới của VNAS. Trên nền tảng hơn 12 năm xây dựng và kết nối, cùng phương hướng hoạt động được xác định cho nhiệm kỳ 2026–2028, VNAS hướng tới một cộng đồng người Việt ngày càng đoàn kết, hội nhập sâu rộng, phát huy hiệu quả nguồn lực trí thức và cùng vun đắp những giá trị có ý nghĩa lâu dài cho các thế hệ mai sau.