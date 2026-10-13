Quân khu 2 nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích và đóng góp to lớn trong suốt 80 năm qua của Lực lượng vũ trang Quân khu 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, giữ vững thế chủ động bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống; quán triệt sâu sắc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; cụ thể hóa sát với đặc điểm quân khu.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phải nhận diện sớm nguy cơ, dự báo đúng chiều hướng, tham mưu kịp thời, xử lý hiệu quả ngay từ cơ sở; xác định rõ trách nhiệm từng lực lượng, từng cấp chỉ huy, không để khoảng trống trong phối hợp... Mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả cần đạt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 2. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng quân khu vững mạnh về chính trị, giữ nghiêm kỷ luật, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải hiểu sâu nhiệm vụ, giữ vững niềm tin, có khả năng nhận diện và đấu tranh với thông tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ.

Cán bộ chủ trì phải làm gương về phẩm chất, năng lực và hành động, nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Cấp trên sâu sát cấp dưới, chỉ huy gần gũi chiến sĩ, nắm được tâm tư và hoàn cảnh của từng người. Việc khó, cán bộ phải có mặt, nơi yếu, lãnh đạo phải tập trung khắc phục...

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 2 (Bộ Quốc phòng) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.