Duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông trên Vành đai 3 và các cầu trọng điểm

Đường Vành đai 3 trên cao là một trong những tuyến giao thông huyết mạch, kết nối khu vực phía Nam, phía Đông với phía Bắc và phía Tây Hà Nội. Tuyến đường được thiết kế với 2 làn xe chạy mỗi chiều và làn dừng xe khẩn cấp.

CSGT Hà Nội khuyến cáo lưu thông an toàn trên đường Vành đai 3 và các cây cầu trọng điểm.

Thống kê lưu lượng phương tiện thực tế hiện thường xuyên đạt khoảng 100.000 - 120.000 lượt xe/ngày đêm, cao hơn nhiều so với mức thiết kế ban đầu, gây áp lực lớn lên khả năng lưu thông của toàn tuyến.

Vào các khung giờ cao điểm, tình trạng phương tiện di chuyển chậm, ùn ứ thường tập trung tại các nút giao, nhánh lên xuống và những đoạn có mật độ phương tiện lớn.

Bên cạnh nguyên nhân từ lưu lượng, việc một số lái xe di chuyển chậm nhưng chiếm dụng làn trái trong thời gian dài, chuyển làn thiếu quan sát, không bật tín hiệu báo hướng chuyển động hoặc không giữ khoảng cách an toàn cũng có thể gây cản trở dòng phương tiện, làm gia tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc dây chuyền.

Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra tại các cây cầu có lưu lượng giao thông lớn như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân.

Tại những khu vực này, không gian lưu thông có giới hạn, mật độ phương tiện cao, tốc độ giữa các phương tiện không đồng đều.

Việc chuyển làn đột ngột, phanh gấp hoặc dừng xe không đúng quy định có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các phương tiện phía sau và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Để bảo đảm an toàn, Phòng CSGT - Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện chủ động theo dõi tình hình giao thông, lựa chọn thời gian và lộ trình phù hợp. Nghiêm chỉnh chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và tốc độ cho phép.

Khi lưu thông cần duy trì khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển làn, bật tín hiệu báo hướng chuyển động và hạn chế chuyển làn liên tục khi mật độ phương tiện đông.

Đối với xe tải, xe khách và các phương tiện có kích thước lớn, người điều khiển cần lựa chọn làn đường phù hợp, duy trì tốc độ ổn định, chú ý điểm mù và chỉ chuyển làn khi bảo đảm an toàn.

Không điều khiển phương tiện di chuyển chậm kéo dài ở làn trái gây cản trở các phương tiện khác; không tự ý đi vào làn dừng xe khẩn cấp, trừ các trường hợp được phép theo quy định.

Khi xảy ra sự cố hoặc ùn tắc, người điều khiển phương tiện cần giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý dừng, đỗ, quay đầu hoặc chuyển hướng trái quy định gây cản trở giao thông.

Trước khi lưu thông tại đường trên cao, cầu vượt và các tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, lái xe cần chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, nắm phương án phân luồng và dự kiến thời gian di chuyển phù hợp.