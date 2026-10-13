[Video] 100% bến xe loại 1 ứng dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt

Xác định phát triển đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ, nhất là chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, là một trong những hướng tạo nguồn quan trọng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú ngay từ những ngày đầu trong quân ngũ. Từ những “hạt giống đỏ” được lựa chọn, bồi đắp trong môi trường quân đội, nhiều đảng viên trẻ sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia công tác ở cơ sở, góp phần bổ sung lực lượng trẻ cho hệ thống chính trị địa phương.