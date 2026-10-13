[Video] 100% bến xe loại 1 ứng dụng công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt
Hà Nội dự kiến triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại các bến xe, bãi đỗ xe và điểm trông giữ phương tiện có thu phí, đồng thời yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống quản lý tập trung của thành phố.
Theo dự thảo của UBND thành phố Hà Nội, các điểm trông giữ ô tô phải áp dụng thanh toán điện tử không dừng, ưu tiên sử dụng tài khoản giao thông; đối với xe máy, triển khai thanh toán qua mã QR hoặc các phương thức điện tử phù hợp. Các đơn vị trông giữ xe phải ứng dụng công nghệ nhận diện phương tiện, kiểm soát ra vào, tự động tính phí và công khai mức thu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-100-ben-xe-loai-1-ung-dung-cong-nghe-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-post994762.html