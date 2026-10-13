Thời tiết ngày 13/10: Hà Nội nắng nóng, miền Trung đề phòng mưa lớn, dông lốc

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. (Ảnh: Thanh Nga/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 13/10, khu vực Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối.

Cụ thể, tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ.

Tại Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 30-32 độ C, phía Nam từ 27-30 độ C. Phía Bắc có mây, có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 28-30 độ C, riêng phía Nam từ 31-33 độ C. Trời nhiều mây; phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo dự báo, ngày và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều và tối 13/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Cùng đó, trong 5 giờ tới, cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng.

Trên biển, hiện nay (13/10), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, ngày và đêm 13/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh./.