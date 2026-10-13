Giá heo hơi hôm nay 13.10.2026: Thấp nhất 51.000 đồng/kg

Thị trường heo hơi ngày 13.10.2026 nhìn chung vẫn giữ mặt bằng thấp, chưa xuất hiện nhịp phục hồi rõ rệt. Giá cao nhất cả nước tiếp tục ở mức 54.000 đồng/kg, trong khi ngưỡng 51.000 đồng/kg được ghi nhận tại Hà Tĩnh và Đắk Lắk.

Hình minh họa.

Giá heo hơi miền Bắc: Mức 53.000 đồng/kg bao phủ phần lớn thị trường

Giá heo hơi miền Bắc ngày 13.10.2026 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Hải Phòng và Điện Biên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực, cùng đạt 54.000 đồng/kg.

Phần lớn các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Lào Cai tiếp tục có mức thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

So với ngày 12.10.2026, Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, từ 54.000 đồng/kg xuống 53.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại giữ giá ổn định.

Giá heo hơi miền Trung: Nghệ An tăng, Đắk Lắk giảm

Miền Trung tiếp tục là khu vực có biên độ giá rộng nhất trong ngày 13.10.2026, dao động từ 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa đứng ở mức 52.000 đồng/kg. Trong đó, Nghệ An tăng 1.000 đồng/kg so với ngày trước, từ 51.000 đồng/kg lên 52.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg xuống 51.000 đồng/kg, ngang với Hà Tĩnh và trở thành hai địa phương có giá thấp nhất cả nước.

Giá heo hơi miền Nam: Thị trường tiếp tục đi ngang

Giá heo hơi miền Nam ngày 13.10.2026 dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg và không ghi nhận thay đổi so với ngày trước đó.

Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau và TP.HCM cùng giữ mức cao nhất khu vực với 54.000 đồng/kg.

An Giang và Cần Thơ giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg.

Đồng Tháp và Vĩnh Long tiếp tục nằm ở mức thấp nhất miền Nam, cùng đạt 52.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá trong khu vực vì vậy tương đối ổn định, với khoảng cách giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ 2.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi ngày 13.10.2026 trên cả nước tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Thị trường chưa có xu hướng tăng hoặc giảm đồng loạt. Miền Bắc ghi nhận một số địa phương điều chỉnh giảm, miền Trung biến động trái chiều, trong khi miền Nam gần như đi ngang.

Đáng chú ý, Hà Tĩnh và Đắk Lắk hiện cùng đứng ở mức 51.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Vùng giá 52.000 - 53.000 đồng/kg vẫn chiếm tỷ trọng lớn tại nhiều địa phương, cho thấy mặt bằng chung chưa thoát khỏi vùng thấp.