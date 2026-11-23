Người dân thôn Sam Mứn, xã Sam Mứn múa hát trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), tạo thêm không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Những tiết mục dân ca, dân vũ, điệu múa xòe, tiếng khèn, tiếng trống hay những vòng nhảy sạp rộn ràng làm nên sắc màu riêng của ngày hội. Sau những ngày lao động, sản xuất, bà con có dịp cùng nhau vui chơi, trò chuyện, chia sẻ niềm vui cuộc sống. Mỗi tiết mục văn nghệ, mỗi hoạt động tập thể đều góp phần vun đắp tình cảm xóm giềng, khuyến khích người dân bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ngay tại cộng đồng.

Niềm vui ngày hội năm nay mang ý nghĩa riêng đối với nhiều khu dân cư sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố. Quy mô cộng đồng thay đổi, số hộ dân đông hơn, yêu cầu đặt ra phải củng cố sự gắn bó, tạo đồng thuận để mọi người cùng chung tay xây dựng nơi ở mới.

Bản Hoong Lếch, xã Thanh Nưa thành lập trên cơ sở sáp nhập bản Hoong Lếch Cang và Hoong Lếch Cuông, hiện có 237 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu. Dù địa bàn dân cư rộng hơn, bà con vẫn duy trì tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia hoạt động chung của địa phương. Ông Lò Văn Duyên, Trưởng bản Hoong Lếch phấn khởi cho biết: Sau sáp nhập, người dân hai bản cũ gắn bó, cùng tham gia hoạt động chung, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất và cuộc sống. Năm 2026, bản có 226 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95,4%. Bà con thường xuyên quét dọn đường bản, thu gom rác thải, không vứt rác bừa bãi giữ gìn cảnh quan khu dân cư luôn sạch đẹp. Hoạt động đóng góp Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo được bà con hưởng ứng. Khi có gia đình gặp khó khăn, cộng đồng sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ; người dân đã đóng góp giúp một hộ xóa nhà dột nát, ổn định cuộc sống.

Để ngày hội Đại đoàn kết thực sự trở thành ngày vui chung của Nhân dân, công tác chuẩn bị được Mặt trận và tổ chức đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh triển khai từ giữa cuối tháng 10. Các khu dân cư được hướng dẫn xây dựng chương trình phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm phát huy dân chủ và sự tham gia chủ động của bà con. Người dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, khơi thông cống rãnh dọc các tuyến đường giao thông liên bản. Hoạt động cộng đồng tạo cảnh quan sạch đẹp đón ngày hội, góp phần hình thành thói quen giữ gìn môi trường sống, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nằm ở địa bàn biên giới, bản Nậm Chẩn, xã Quảng Lâm có 183 hộ với 1.256 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các dòng họ trong bản tích cực vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự. Năm 2026, bản Nậm Chẩn có 98 hộ đạt gia đình văn hóa. Đáng chú ý, mô hình “5 không, 3 sạch”, khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, tiếng kẻng phòng cháy, chữa cháy được người dân bản Nậm Chẩn tích cực hưởng ứng. Qua đó, ý thức tự quản, trách nhiệm của mỗi gia đình đối với cộng đồng nâng lên. Những kết quả ấy cho thấy phong trào xây dựng đời sống văn hóa đã gắn với nhu cầu thiết thực của người dân, có sự tham gia và đóng góp trực tiếp của từng hộ gia đình.

Trong chương trình ngày hội Đại đoàn kết, bên cạnh hoạt động văn nghệ, giao lưu, người dân bản Nậm Chẩn cùng nhìn lại kết quả thực hiện phong trào thi đua và thống nhất nhiệm vụ xây dựng bản trong thời gian tới. Đại diện các dòng họ đã ký cam kết thi đua, thể hiện quyết tâm vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn phong tục tốt đẹp và tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Tại thôn Tiền Phong, xã Mường Ảng, Ngày hội Đại đoàn kết gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra trong bầu không khí vui tươi, phấn khởi hiện diện trong những tiết mục văn nghệ và hoạt động giao lưu của bà con. Đây là dịp để người dân đánh giá những kết quả đã đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa và thống nhất nhiệm vụ chung của thôn.

Chị Tô Thị Hồng Nhung, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tiền Phong chia sẻ: Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Đời sống người dân có chuyển biến tích cực. Đến nay, trên 99% số hộ có nhà ở kiên cố, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên; công tác khuyến học, giáo dục và hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện.

Sau không khí vui tươi của ngày hội, điều đáng quý là tinh thần đoàn kết được vun đắp tiếp tục hiện diện trong cuộc sống thường ngày. Đó là sự tự giác giữ gìn đường bản sạch đẹp, sự sẻ chia khi một gia đình gặp khó khăn, ý thức chấp hành quy ước khu dân cư, trách nhiệm của mỗi người trong phát triển kinh tế và bảo vệ bình yên thôn, bản. Khi những việc làm ấy trở thành nền nếp, mỗi người dân đều có trách nhiệm với cộng đồng, danh hiệu khu dân cư văn hóa có thêm giá trị thực chất. Đây là nền tảng để thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, tạo sức mạnh chung trong xây dựng quê hương.