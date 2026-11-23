Những ngày qua, đường sách TP.HCM trở thành điểm đến thu hút người dân, du khách với không gian trưng bày sách và triển lãm ảnh về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Nhiều bạn trẻ dành thời gian tìm hiểu các ấn phẩm, hình ảnh tư liệu về kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống Sài Gòn - TP.HCM qua các thời kỳ. Qua đó, những câu chuyện về lịch sử, di sản được truyền tải sinh động, gần gũi hơn với công chúng.

Đường sách TP.HCM rộn ràng các hoạt động lan tỏa văn hóa Việt.

Bạn trẻ Trương Đình Huy cho biết, bản thân rất ấn tượng với các đầu sách về lịch sử, văn hóa Việt Nam cùng những hình ảnh giới thiệu công trình kiến trúc, nét sinh hoạt đặc trưng của TP.HCM.

Theo Đình Huy, việc tìm hiểu lịch sử dân tộc qua sách giúp người trẻ hiểu hơn về nguồn cội, thêm trân trọng những giá trị truyền thống và nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đường sách TP.HCM rộn ràng các hoạt động lan tỏa văn hóa Việt.

Đây là một trong những hoạt động thuộc chuỗi chương trình với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”, do Công ty TNHH Đường Sách TP.HCM phối hợp với UBND phường Sài Gòn và Hội Nhiếp ảnh TP.HCM tổ chức, diễn ra từ ngày 18/11 - 6/12/2026.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”, diễn ra từ ngày 18/11 - 26/11, giới thiệu nhiều ấn phẩm về lịch sử, văn hóa, di sản và con người Việt Nam.

Người dân đến tham quan, mua sách.

Những cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức mà còn mở ra cơ hội để bạn đọc tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của đất nước, những phong tục, tập quán và giá trị truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Song song đó, triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa” diễn ra từ ngày 18/11 đến 29/11, mang đến góc nhìn trực quan về những dấu ấn lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng và đời sống văn hóa đặc trưng của thành phố. Một số nội dung được tích hợp mã QR, tạo điều kiện để khách tham quan chủ động tra cứu, tìm hiểu sâu hơn về các hình ảnh, tư liệu được giới thiệu.

Điểm nhấn của chương trình là không gian trưng bày sách “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”.

Qua từng bức ảnh, công chúng có dịp nhìn lại những công trình kiến trúc, nét sinh hoạt và dấu ấn văn hóa đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của Sài Gòn - TP.HCM. Không gian triển lãm cũng góp phần kể câu chuyện về một thành phố giàu truyền thống, nơi những giá trị di sản được lưu giữ và tiếp nối trong nhịp sống đô thị hiện đại.

Không chỉ có hoạt động đọc sách và tham quan triển lãm, chuỗi chương trình còn mở rộng trải nghiệm bằng các hoạt động giao lưu, giới thiệu sách và kết nối cộng đồng.

Trước đó, chương trình “Về với di sản văn hóa dân tộc” diễn ra, tạo không gian trao đổi, chia sẻ về những giá trị văn hóa truyền thống. Tiếp đó, chương trình “Mừng sinh nhật cùng sách” tiếp tục mang đến hoạt động kết nối bạn đọc, khuyến khích tình yêu sách và hình thành thói quen đọc trong cộng đồng.

Triển lãm ảnh “Sài Gòn - Dấu ấn di sản, lan tỏa giá trị văn hóa” diễn ra từ ngày 18/11 đến 29/11 tại đường sách TP.HCM.

Chuỗi hoạt động còn có dự án “Thanh xuân hoa lửa”, giới thiệu vai trò của phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ thông qua những kỷ vật; Pop-up Culture Hub - Trạm Chất Việt, góp phần đưa các chất liệu văn hóa vào không gian trải nghiệm dành cho công chúng.

Thông qua việc kết hợp sách, nhiếp ảnh và các hoạt động trải nghiệm, chương trình tạo thêm cách tiếp cận di sản gần gũi với công chúng. Đây cũng là dịp để văn hóa đọc gắn kết với đời sống cộng đồng, góp phần đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Học sinh hào hứng tham quan triển lãm ảnh.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động sẽ tiếp tục với chương trình ra mắt sách “Việt Nam & Thế giới: Chuyện kinh doanh & cuộc sống” vào ngày 26/11. Từ ngày 27 - 29/11, Ngày hội Sách và Văn hóa đêm với chủ đề “Cây tre trăm đốt” dự kiến mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, kết nối chất liệu văn hóa dân gian với đời sống đương đại.

Đáng chú ý, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen sẽ biểu diễn nghệ thuật tại Đường Sách TP.HCM vào các tối 30/11, 4/12, 5/12 và 6/12, giới thiệu đến công chúng những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Các hoạt động nhằm mục đích phát triển văn hóa đọc ở TP.HCM.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, đường sách TP.HCM không chỉ là điểm đến dành cho những người yêu sách mà còn góp phần tạo dựng không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa giữa lòng đô thị.

Qua đó, sách tiếp tục phát huy vai trò lưu giữ tri thức, truyền tải lịch sử và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa Việt trong cộng đồng.