Chương trình có sự tham gia của các đầu bếp chuyên nghiệp đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Với nguyên liệu chủ đạo là tôm Cà Mau, các đầu bếp trực tiếp trình diễn kỹ thuật chế biến, sáng tạo và trang trí nhiều món ăn độc đáo, hấp dẫn.

Các đầu bếp trực tiếp chế biến món ăn tại chỗ để người dân, du khách theo dõi và thưởng thức.

Bằng kỹ thuật chế biến chuyên nghiệp cùng sự sáng tạo trong kết hợp nguyên liệu, những sản vật quen thuộc của vùng đất Cà Mau được nâng tầm thành các món ăn đặc sắc. Không chỉ chú trọng hương vị, các đầu bếp còn thể hiện sự tinh tế qua cách trình bày, tạo hình món ăn và giới thiệu những câu chuyện văn hoá ẩm thực gắn với vùng đất, con người nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Các món ăn đặc sắc được chế biến từ tôm Cà Mau tại chương trình quảng diễn ẩm thực.

Thông qua việc khai thác, phát huy giá trị nguồn nguyên liệu bản địa, nhất là tôm và những sản phẩm thuỷ sản thế mạnh của Cà Mau, chương trình góp phần quảng bá chất lượng, thương hiệu thuỷ sản địa phương, đồng thời tạo cơ hội kết nối giữa lĩnh vực chế biến ẩm thực, du lịch và kinh tế địa phương.

Bên cạnh chương trình quảng diễn, Festival còn bố trí các gian hàng ẩm thực hoạt động hằng đêm, giới thiệu nhiều món ngon chế biến từ tôm Cà Mau cùng các đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP, tạo không gian để người dân, du khách trải nghiệm, thưởng thức sự phong phú, đa dạng của ẩm thực.

Món gỏi tôm được chia thành từng phần nhỏ, phục vụ người dân và du khách thưởng thức tại lễ hội.

Món bánh canh tôm được chế biến, phục vụ người dân và du khách tại lễ hội.

Hoạt động quảng diễn ẩm thực từ tôm và cua Cà Mau tiếp tục diễn ra trong 3 đêm, từ ngày 21-23/11, giới thiệu thêm nhiều món ăn đặc sắc như: bánh canh tôm chả Năm Căn, tôm thẻ cháy tỏi sốt trứng muối lá quế, tôm nướng đá muối kết hợp mứt tắc rừng U Minh, gỏi bưởi tôm đất, súp kem tôm sú bơ tỏi và cua Cà Mau sốt me kiểu Singapore biến tấu theo hương vị miền Tây.

Đông đảo người dân và du khách tham quan, thưởng thức các món ngon tại không gian ẩm thực Festival Tôm Cà Mau năm 2026.

Các đầu bếp chuyên nghiệp trong nước và nhà tài trợ đồng hành cùng Festival Tôm Cà Mau năm 2026.

Qua chương trình, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 góp phần lan tỏa giá trị văn hoá ẩm thực địa phương, khẳng định thương hiệu tôm Cà Mau; đồng thời kết nối thế mạnh thuỷ sản với phát triển du lịch, mở rộng cơ hội quảng bá đặc sản Đất Mũi và hướng đến phát triển kinh tế địa phương bền vững./.