Những ngày qua, ghi nhận tại Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (Tây Ninh), lượng khách đến tham quan, chiêm bái và trải nghiệm tăng cao. Ngay từ sáng sớm, nhiều đoàn khách từ TP.HCM, TP Đồng Nai và các tỉnh miền Tây đã có mặt tại khu vực nhà ga cáp treo.

Bạn Nhật Linh, người dân đến từ TP.HCM chia sẻ: “Tôi thấy mức giá ưu đãi khá phù hợp để các gia đình có thể cùng nhau đi tham quan. Ngoài cảnh quan và các công trình tâm linh, Núi Bà Đen còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật để trải nghiệm giúp chuyến đi thêm phong phú”.

Anh Công Hải, người dân TP Đồng Nai cho biết, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, anh cùng gia đình đến núi Bà Đen trải nghiệm các hoạt động và vui chơi. "Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, trải nghiệm ngay tại điểm du lịch giúp chuyến tham quan trở nên ý nghĩa hơn. Không chỉ ngắm cảnh, chiêm bái, mọi người còn có dịp tìm hiểu thêm về nghệ thuật truyền thống và những giá trị văn hóa dân tộc", anh Hải nói.

Theo chính sách được Sun World Ba Den Mountain triển khai, từ ngày 20 - 29/11/2026, combo cáp treo Đỉnh Vân Sơn - Chùa Hang có giá đồng nhất 250.000 đồng/người, áp dụng cho cả người lớn và trẻ em, không phân biệt ngày thường, cuối tuần hay ngày lễ.

Đối với du khách có nhu cầu kết hợp tham quan và thưởng thức ẩm thực, combo cáp treo kèm buffet Vân Sơn có giá 550.000 đồng/người lớn và 450.000 đồng/trẻ em. Chính sách ưu đãi được áp dụng trong dịp diễn ra Tuần văn hóa di sản, tạo điều kiện để người dân và du khách tham quan, khám phá các công trình văn hóa, tâm linh, đồng thời trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật trên đỉnh núi cao 986m.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Núi Bà Đen là Tuần văn hóa di sản, với nhiều chương trình trưng bày, triển lãm và trải nghiệm nghệ thuật. Nổi bật là triển lãm “Mạch ngầm di sản Việt”, diễn ra từ ngày 20/11 - 20/12, quy tụ hàng trăm tác phẩm hội họa và gốm men của nhóm nghệ sĩ UP (Unique Passion - Đam mê độc đáo), thuộc Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Với sự tham gia của 7 họa sĩ, triển lãm giới thiệu nhiều chất liệu và phong cách sáng tác như sơn mài, sơn dầu, tranh lụa, acrylic cùng khoảng 40 tác phẩm gốm men. Các tác phẩm khai thác những hình tượng gắn với văn hóa, di sản dân tộc như trống đồng Đông Sơn, hoa sen, thiên nhiên và ký ức quê hương qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Bên cạnh đó, triển lãm điêu khắc gỗ “Mộc Thiền” tại giảng đường Diệu Nghĩa giới thiệu những tác phẩm chạm khắc mang cảm hứng Phật giáo, góp phần tạo thêm không gian thưởng lãm nghệ thuật giữa quần thể kiến trúc tâm linh trên núi. Du khách còn có cơ hội tham gia các workshop làm gốm, vẽ tranh, tô màu, viết thư pháp và điêu khắc gỗ. Những hoạt động thực hành giúp người tham gia trực tiếp tìm hiểu chất liệu, kỹ thuật thủ công và tự tay tạo nên sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Ngoài ra, chợ Lá Núi Bà Đen diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 cũng thu hút đông đảo người dân, du khách. Đây là phiên chợ đặc biệt không sử dụng tiền trong giao dịch mà dùng những chiếc lá làm phương tiện trao đổi, gửi gắm tinh thần sẻ chia và sự hào sảng của người dân Nam Bộ.

Cùng với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, núi Bà Đen còn là điểm đến để du khách tìm hiểu tín ngưỡng thờ Linh Sơn Thánh Mẫu, tham quan hệ thống chùa cổ và các công trình Phật giáo trên đỉnh núi.

Trong tháng 11, thời điểm thuận lợi để săn mây tại độ cao gần 1.000m cũng mang đến thêm trải nghiệm cho du khách. Những biển mây trắng bao phủ khu vực quảng trường Tây Bổ Đà Sơn tạo nên khung cảnh thiên nhiên đặc sắc.

Với chính sách giá vé ưu đãi kéo dài 10 ngày cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, Núi Bà Đen góp thêm một điểm đến hấp dẫn trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để người dân tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận những giá trị văn hóa truyền thống.