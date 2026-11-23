Các em nhỏ trải nghiệm làm tò he tại chương trình “Em với di sản” tổ chức ở Công viên APEC ngày 21/11. Ảnh: XUÂN DŨNG

Đó là chia sẻ của anh Lê Duy Quang (phường Hòa Cường) khi cùng con tham gia chương trình “Em với di sản”. Hoạt động do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố phối hợp cùng các địa phương, đơn vị, trường học tổ chức tại Công viên APEC trong hai ngày 21 và 22/11, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Để văn hóa đến gần đời sống

Dịp cuối tuần, Công viên APEC thu hút đông đảo gia đình đưa con đến tham gia các hoạt động trải nghiệm trong chương trình “Em với di sản”.

Cùng con dạo quanh các gian hàng, anh Quang lần lượt tìm hiểu những trò chơi dân gian, hoạt động sáng tạo và nghề thủ công truyền thống. Tại khu vực giới thiệu nghề mộc Kim Bồng, hai cha con hào hứng trải nghiệm cách tạo hình cá gỗ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Anh Lê Duy Quang (phường Hòa Cường) cùng con trai trải nghiệm tạo hình cá gỗ tại gian quảng bá nghề mộc Kim Bồng (Hội An). Ảnh: XUÂN DŨNG

Trải nghiệm tạo hình cá gỗ tại gian quảng bá nghề mộc Kim Bồng (Hội An). Ảnh: XUÂN DŨNG

Chương trình mang đến nhiều hoạt động khám phá cho thiếu nhi như làm quen với đàn T'rưng, cồng chiêng, đàn Abel, trống Tuồng; vẽ mặt nạ Tuồng, nặn tò he, lắp ráp lồng đèn Hội An, xếp hoa giấy Thanh Tiên hay in tranh khắc gỗ trên giấy và túi vải.

Mỗi gian trải nghiệm mang đến một câu chuyện riêng về nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống, giúp các em nhỏ, người dân cùng du khách hiểu thêm về văn hóa qua những việc làm cụ thể.

“Điều đáng quý là trẻ được trực tiếp tham gia, tự tay làm ra sản phẩm thay vì chỉ nghe giới thiệu hay xem qua hình ảnh. Đây cũng là dịp để cha mẹ dành thời gian bên con, cùng khám phá những nét đẹp văn hóa mà thế hệ trước không có nhiều điều kiện tiếp xúc”, anh Quang nói.

Các em nhỏ trải nghiệm làm gốm tại chương trình “Em với di sản”. Ảnh: XUÂN DŨNG

Gian hàng làm lồng đèn Hội An và hoa giấy Thanh Tiên thu hút du khách. Ảnh: XUÂN DŨNG

Mỗi gian trải nghiệm mang đến một câu chuyện riêng về nghề thủ công, nghệ thuật truyền thống. Ảnh: XUÂN DŨNG

Mỗi gian trải nghiệm mang đến một câu chuyện riêng về nghề thủ công, nghệ thuật truyền thống. Ảnh: XUÂN DŨNG

Cùng thời gian, tại Bảo tàng Đà Nẵng diễn ra Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026 với chủ đề “Kết nối miền di sản”. Bên cạnh các tiết mục bài chòi, hát tuồng, hò khoan xứ Quảng, công chúng còn được tìm hiểu những nghề truyền thống của thành phố.

Tại các gian hàng, nghệ nhân trực tiếp trình diễn nghề dệt chiếu Bàn Thạch, làm bánh tráng Túy Loan, làm nước mắm, đan lưới Mân Thái và giới thiệu chi tiết từng công đoạn làm nghề.

Góp thêm sắc màu cho ngày hội là không gian văn hóa các dân tộc, giới thiệu trang phục, nhạc cụ, sản phẩm thủ công và nghệ thuật dân gian của đồng bào Ca Dong, Cơ Tu, Mường, Tày. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa cùng hoạt động mặc trang phục truyền thống, dệt thổ cẩm, xâu cườm mang đến cho khách tham quan cơ hội tìm hiểu sâu hơn phong tục, đời sống của từng cộng đồng.

Đồng bào Ca Dong từ xã Trà Vân lan tỏa văn hóa truyền thống tại Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: XUÂN DŨNG

Cùng bạn bè đến tham gia ngày hội, Phạm Trà Giang (sinh viên Trường Đại học FPT Đà Nẵng) có dịp tìm hiểu nhiều nghề truyền thống của thành phố. Từ làm bánh tráng Túy Loan đến khám phá nghề làm nước mắm, mỗi hoạt động đem đến cho Giang những điều mới mẻ, giúp em hiểu thêm về sự phong phú trong đời sống văn hóa quê hương.

“Tại đây, em được khám phá nhiều nét văn hóa đặc sắc, từ ẩm thực địa phương đến các di sản và loại hình nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt, điệu múa của đồng bào Ca Dong mang đến cho em niềm tự hào trước sự giàu đẹp của văn hóa dân tộc”, Giang chia sẻ.

Đa dạng sắc màu văn hóa

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, tập trung tôn vinh di sản, giới thiệu bản sắc và đời sống văn hóa các dân tộc. Từ những không gian trưng bày đến các chương trình giao lưu, biểu diễn, công chúng có thêm cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng đất, cộng đồng.

Tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng” giới thiệu 70 tác phẩm ghi lại sinh động đời sống, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Những hình ảnh về già làng, nghệ nhân, người mẹ, em nhỏ gợi lên câu chuyện gìn giữ bản sắc trong từng cộng đồng. Trong khi đó, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng giới thiệu 43 tác phẩm mỹ thuật thuộc nhiều loại hình, chất liệu, mang đến thêm không gian thưởng thức nghệ thuật cho công chúng.

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu văn hóa các dân tộc thành phố Đà Nẵng” tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN DŨNG

Tại Mỹ Sơn, các hoạt động trải nghiệm văn hóa Chăm, trò chơi dân gian cùng giao lưu với nghệ nhân tạo dịp để du khách tìm hiểu sâu hơn về di sản, phong tục và nghề truyền thống địa phương.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Khiêm, để di sản văn hóa thực sự trở thành một phần sống động trong dòng chảy phát triển của thành phố, việc bảo tồn cần tạo điều kiện để cộng đồng tiếp tục thực hành văn hóa, tiếng nói dân tộc được gìn giữ, nghề truyền thống có người nối tiếp, nghệ nhân được tôn vinh, người trẻ hiểu và tự hào về cội nguồn của mình.

Bảo tồn di sản trước hết phải là công việc của cộng đồng, với sự tham gia chủ động và quyền được quyết định của chính những người đang thực hành, gìn giữ di sản. Người già có ký ức, người trẻ cần có cơ hội tiếp nhận, thực hành và sáng tạo trên nền tảng những giá trị được trao truyền. Ông Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Không khí văn hóa tiếp tục diễn ra trong những ngày cuối tháng 11 với nhiều chương trình dành cho công chúng. Tối 23/11, Cung Thể thao Tiên Sơn diễn ra chương trình nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa Việt - Sức mạnh đại đoàn kết”, kết hợp các chất liệu truyền thống với nghệ thuật đương đại. Hai tối 26 và 28/11, tại bờ Đông cầu Rồng, chương trình “Đà Nẵng - Sắc màu văn hóa” mang đến những làn điệu dân ca, tiết mục nghệ thuật và phần trình diễn trang phục của nhiều dân tộc.

Riêng ngày 24/11, người dân và du khách có thể tham quan miễn phí Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Ở khu vực phía Tây, chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa vùng cao” tại xã Khâm Đức mang đến thêm một dịp để người dân thưởng thức những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc.

Văn hóa Cơ Tu lan tỏa qua các sự kiện vùng tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân). Ảnh: XUÂN SƠN

Những sản phẩm thủ công truyền thống xứ Quảng được lan tỏa tại các sự kiện văn hóa. Ảnh: XUÂN DŨNG

Các em nhỏ trải nghiệm nghề truyền thống của đồng bào Ca Dong tại Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: XUÂN DŨNG

Du khách tham quan không gian văn hóa các dân tộc tại Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 hướng đến phát huy đồng bộ hệ thống bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim, di tích cùng các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố.

Hoạt động này giúp mở rộng không gian phục vụ nhân dân, tạo điều kiện để người dân không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp tham gia, trải nghiệm và thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa và con người Đà Nẵng đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

[VIDEO] - Người dân, du khách hào hứng tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam: