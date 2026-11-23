Sáng 22/11, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội), Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ XIV năm 2026, với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”. Tham dự sự kiện có bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và Phu nhân Lê Nguyệt Anh; đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế; cùng đông đảo bạn bè quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ XIV, năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh ý nghĩa của ẩm thực trong việc kết nối con người, mở ra những cuộc gặp gỡ và giúp các nền văn hóa thêm thấu hiểu nhau. Theo Bộ trưởng, một món ăn ngon hay lời mời chân tình có thể giúp những người chưa quen bắt đầu câu chuyện, dần trở thành bạn bè. Đằng sau hương vị mỗi món ăn còn là nếp sống, vùng đất, phong tục và những ký ức được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

“Với tôi, ẩm thực luôn là một sự khởi đầu”, Bộ trưởng chia sẻ, đồng thời cho rằng, thông qua việc giới thiệu món ăn quê hương hay thưởng thức ẩm thực của bạn bè quốc tế, mỗi người có cơ hội kể câu chuyện về đất nước mình, lắng nghe và khám phá văn hóa của những quốc gia khác. Tinh thần đó cũng là thông điệp của chủ đề “Beyond Flavors” năm nay – vượt qua những khác biệt về hương vị để tìm thấy sự đồng điệu, hiểu hơn về nhau và tiếp nối những tình cảm chân thành.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân trong đường lối đối ngoại, mong muốn tạo thêm cơ hội để người dân các nước gặp gỡ, hiểu biết và gắn bó, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế. Liên hoan là một dịp cụ thể để tinh thần đó trở thành trải nghiệm sinh động, nơi các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế và bạn bè Việt Nam cùng giới thiệu món ăn, sắc màu và câu chuyện văn hóa của mỗi đất nước.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ XIV.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cũng nhấn mạnh vai trò của ẩm thực trong kết nối con người và tăng cường sự hiểu biết giữa các nền văn hóa. Từ trải nghiệm những tháng đầu ở Việt Nam, Đại sứ nhận thấy, cách nhanh nhất để kết nối với mọi người là cùng ngồi bên bàn ăn, thưởng thức một bát phở, một tách trà và những lời mời thân tình.

“Những tình hữu nghị bền chặt nhất lại bắt đầu quanh những bàn ăn như thế này, trong một bữa ăn chung và những cuộc trò chuyện cởi mở”, Đại sứ chia sẻ. Theo bà, đằng sau mỗi món ăn là câu chuyện về công thức gia truyền, căn bếp của người bà, người mẹ hay thành quả lao động của người nông dân. Những giá trị đó khiến ẩm thực trở thành một biểu hiện gần gũi và sâu sắc của bản sắc văn hóa mỗi quốc gia.

Đề cập đến sự giao thoa văn hóa trong dịp này, Đại sứ Hoa Kỳ cho biết, Liên hoan diễn ra gần với Lễ Tạ ơn của Mỹ, dịp các gia đình trở về sum họp, cùng chuẩn bị những món ăn truyền thống như gà tây quay, bánh bí ngô và chia sẻ lòng biết ơn. Tại Liên hoan, gian hàng Hoa Kỳ giới thiệu các món ăn mang phong cách Mỹ cùng trái cây tươi chất lượng cao do nông dân nước này trồng. Đại sứ bày tỏ mong muốn mỗi gian hàng sẽ mang đến một câu chuyện riêng, để mọi người cùng đưa cả thế giới đến chung quanh một bàn ăn.

Các gian hàng tại Liên hoan giới thiệu nét đặc trưng văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia, góp phần tăng cường giao lưu và kết nối bạn bè quốc tế.

Liên hoan diễn ra trong hai ngày 21 - 22/11, quy tụ gần 100 gian hàng giới thiệu văn hóa ẩm thực của 46 quốc gia, cùng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố Việt Nam. Với ba không gian chính “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị thế giới”, sự kiện đưa công chúng đến với những món ăn, sản vật và câu chuyện văn hóa đa dạng, kết hợp các hoạt động trải nghiệm ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật.

Ban tổ chức phối hợp với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện các địa phương tại Lễ khai mạc Liên hoan.

Tại Lễ khai mạc, Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu hưởng ứng hoạt động quyên góp thiện nguyện. Ban tổ chức phối hợp với Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao hỗ trợ cho đại diện các địa phương Sơn La, Tuyên Quang, Điện Biên, Hà Tĩnh và TP. Huế. Hoạt động tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái được vun đắp qua các kỳ Liên hoan.

Phu nhân Ngô Phương Ly cùng các đại biểu tham quan các không gian văn hóa, ẩm thực tại Liên hoan.

Các đại biểu tham dự Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế lần thứ XIV, năm 2026 chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai mạc.

Trải qua 14 kỳ tổ chức, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế đã trở thành hoạt động giao lưu văn hóa đối ngoại thường niên, nơi các cơ quan đại diện nước ngoài và bạn bè Việt Nam cùng gặp gỡ, chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng. Thông qua những trải nghiệm gần gũi bên bàn ăn, sự kiện góp phần quảng bá văn hóa, con người Việt Nam, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và vun đắp những nhịp cầu hữu nghị giữa các quốc gia.