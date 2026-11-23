Từ góc nhìn văn hóa học, “tình làng, nghĩa xóm” là giá trị nền tảng của văn hóa cộng đồng người Việt, được bồi đắp qua quá trình cộng cư, lao động, sẻ chia và cùng vượt qua khó khăn. Với một tỉnh biên giới, vùng cao, nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống như Lào Cai, giá trị này càng có ý nghĩa sâu sắc. Tinh thần tương trợ trong lao động, giúp nhau khi hoạn nạn, gìn giữ phong tục, tập quán và bảo vệ cuộc sống cộng đồng đã trở thành nguồn lực văn hóa - xã hội quan trọng, góp phần củng cố sự gắn kết và thúc đẩy phát triển bền vững.

Vì vậy, tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa như một không gian văn hóa cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, đối thoại, cùng nhìn lại những vấn đề chung, biểu dương những việc làm tích cực và củng cố tinh thần tương thân, tương ái. Đặc biệt, với địa bàn biên giới như Lào Cai, ngày hội còn góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các dân tộc, bồi đắp đồng thuận xã hội và ý thức cùng chung tay xây dựng, bảo vệ quê hương, biên cương. Điểm cốt lõi, quan trọng tôi muốn nhấn mạnh là: tổ chức đảng, chính quyền các cấp và người dân phải có trách nhiệm và hành động thiết thực để tình làng, nghĩa xóm tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống hôm nay.

Khi mỗi người dân thực sự là chủ thể của khối đại đoàn kết, những giá trị tốt đẹp ấy sẽ được chuyển hóa thành những hành động cụ thể, từ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, gìn giữ bản sắc văn hóa đến xây dựng thôn, bản an toàn, văn minh và phát triển. Gìn giữ tình làng, nghĩa xóm cũng chính là gìn giữ nguồn sức mạnh nội sinh của cộng đồng và tạo dựng nền tảng xã hội bền vững cho các thế hệ mai sau.

Thôn Bát Xát 3 hiện có 7 dân tộc cùng sinh sống. Những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, thôn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chung tay chăm lo, giúp đỡ các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vào các dịp lễ, Tết, thôn tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có con khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo. Đồng thời, vận động người dân đóng góp ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo” của xã, góp thêm nguồn lực để hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn.

Khi các gia đình gặp khó khăn, phát sinh công việc như sửa chữa nhà ở, người dân trong thôn đều tự giác đến hỗ trợ ngày công, giúp các hộ giảm bớt chi phí. Những việc làm chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự gắn kết giữa các gia đình, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, nghĩa tình.

Thời gian tới, thôn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều nguồn lực được huy động để hỗ trợ các gia đình khó khăn, giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Khi mỗi gia đình gắn bó với cộng đồng, thôn sẽ có thêm sức mạnh để phát triển. Qua hai đợt vận động, 365 cán bộ, đảng viên và người dân đóng góp 65 triệu đồng để đổ bê tông đường liên thôn, mua sắm thiết bị nhà văn hóa. Mỗi đóng góp đều gửi gắm trách nhiệm, mong muốn quê hương đổi mới.

Sau sắp xếp, thôn Làng Đát có 393 hộ, hơn 1.300 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc. Để người dân thêm gần gũi, gắn bó, chúng tôi vận động mỗi gia đình có ít nhất một người tham gia bữa cơm đoàn kết. Năm nay, 95% số hộ có thành viên tham dự. Bên mâm cơm, mọi người cùng hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ kinh nghiệm lao động, sản xuất, nuôi dạy con cháu, bàn chuyện xây dựng thôn. Qua đó, người dân hiểu nhau hơn, chung tay vun đắp tình làng, nghĩa xóm.

Chúng tôi mong sự ấm áp từ bữa cơm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ lan tỏa trong đời sống. Khi mỗi gia đình gắn bó với cộng đồng, thôn sẽ có thêm sức mạnh, nguồn lực để giúp nhau phát triển kinh tế, chăm lo hộ nghèo.

Việc xây dựng và duy trì các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ dân ca, dân vũ là giải pháp thiết thực để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua tập luyện và biểu diễn, các thành viên có thêm cơ hội thực hành, hiểu hơn về những làn điệu, điệu múa truyền thống, từ đó, nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Người Bố Y có khoảng 20 làn điệu dân ca, gắn với lao động sản xuất, núi rừng, lễ hội, tình yêu đôi lứa và cả những nghi lễ trong đời sống. Đây là những giá trị văn hóa được trao truyền. Tuy nhiên, trước đây cuộc sống còn nhiều khó khăn nên việc gìn giữ, phát huy các làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống chưa được quan tâm đúng mức. Trong khi đó, những người am hiểu văn hóa dân tộc ngày càng cao tuổi, lớp trẻ ít có cơ hội tiếp cận và học hỏi.

Việc xây dựng và duy trì các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ dân ca, dân vũ là giải pháp thiết thực để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là nơi tập hợp những người yêu thích văn nghệ, tạo sân chơi sinh hoạt cộng đồng mà còn là môi trường để các nghệ nhân, người cao tuổi truyền dạy cho thế hệ trẻ. Thông qua tập luyện và biểu diễn, các thành viên có thêm cơ hội thực hành, hiểu hơn về những làn điệu, điệu múa truyền thống, từ đó, nâng cao ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Tôi mong muốn nhiều người trẻ tham gia các đội văn nghệ để những giá trị văn hóa truyền thống của người Bố Y tiếp tục được trao truyền và hiện diện trong đời sống.