Tiết mục tái hiện hoạt động sản xuất của đồng bào Pà Thẻn xã Quang Bình.

Chương trình có sự góp mặt của hơn 300 nghệ nhân, diễn viên là đồng bào dân tộc Pà Thẻn đến từ 8 xã trên địa bàn tỉnh. Tham gia chương trình, các đoàn sẽ biểu diễn những tiết mục giao lưu văn hóa gồm: Hát dân ca, múa dân gian, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ truyền thống và phần trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống dân tộc Pà Thẻn.

Tiết mục hát giao duyên của đồng bào Pà Thẻn xã Tân Trịnh.

Chương trình giao lưu nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc, bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia “Nghi lễ Nhảy lửa của người Pà Thẻn” đến với du khách trong nước và quốc tế; thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, khám phá. Đồng thời tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Pà Thẻn ở các địa phương trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, giữ gìn, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống nói chung và văn hoá truyền thống dân tộc Pà Thẻn nói riêng. Qua đó góp phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.