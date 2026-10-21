Người truyền lửa đam mê Tin học

Tháng 11/2003, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Huế, thầy giáo Trần Văn Bích nhận công tác tại Trường THPT Lê Thế Hiếu, huyện Cam Lộ (cũ), nay là xã Cam Lộ. Từ năm 2008, thầy chuyển về Trường THPT Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng, nay là xã Nam Hải Lăng.

Hơn 20 năm dạy học, Tin học và việc viết code vẫn là niềm hứng thú của thầy. Với kiến thức chuyên môn vững vàng cùng phong cách làm việc ôn hòa, cởi mở, thầy luôn nhận được sự tin tưởng, quý trọng của ban giám hiệu, đồng nghiệp và nhiều thế hệ học sinh.

Là cấp ủy viên chi bộ, thầy giáo Trần Văn Bích luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, sinh hoạt Đảng. Với thầy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thể hiện ngay trong công việc mỗi ngày ở trường. Với vai trò tổ trưởng, thầy Bích luôn khuyến khích giáo viên đưa công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào từng tiết dạy. Từ năm 2023 đến tháng 9/2025, Tổ Toán-Tin 4 lần được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen. Nhiều giáo viên trong tổ đạt giải cao ở các kỳ thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.

Bằng sự tận tụy và phương pháp giảng dạy sáng tạo, thầy Trần Văn Bích đã khơi gợi niềm yêu thích công nghệ thông tin cho học sinh - Ảnh: T.T

Nhắc đến thầy Bích, không thể không nhắc đến những thế hệ học sinh giỏi ở bộ môn Tin học. Đội tuyển Tin học do thầy phụ trách liên tục nằm trong nhóm 10 trường dẫn đầu tỉnh. Năm học 2022-2023, có 3 trong 4 học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh đoạt giải (2 giải ba, 1 giải khuyến khích). Cùng năm, đội tuyển đạt 1 giải nhì Tin học trẻ cấp tỉnh, và cả 3 học sinh dự thi Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên đều đoạt giải (1 giải nhất, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích).

Năm học 2023-2024, đội tuyển Tin học của nhà trường đạt 1 giải nhất và 1 giải khuyến khích cấp tỉnh; đạt giải ba đồng đội và 1 giải khuyến khích cấp quốc gia. Năm học 2024-2025, học sinh của thầy đạt 1 giải nhất môn Tin học trong kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, 1 giải nhất Tin học trẻ cấp tỉnh và 1 học sinh đoạt giải nhì trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt, có 1 học sinh được Bộ Giáo dục-Đào tạo chọn thi tuyển vào đội tuyển tham dự Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương. Năm học 2025-2026, đội tuyển đạt 1 giải ba cấp tỉnh, 1 giải ba nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 1 huy chương đồng và 1 giải khuyến khích tại Olympic Tin học miền Trung-Tây Nguyên.

Em Trần Ngọc Tuấn Anh, cựu học sinh và là thành viên đội tuyển Tin học của trường, chia sẻ: “Thầy Bích không chỉ dạy em cách viết một chương trình chạy được mà còn dạy em cách suy nghĩ khi gặp bài khó. Trong những buổi ôn luyện đội tuyển, thầy dành nhiều thời gian hướng dẫn em phân tích đề bài, xây dựng thuật toán và sửa từng lỗi trong chương trình. Nhờ sự tận tình và những lời động viên của thầy, em dần hình thành tư duy lập trình độc lập, biết bình tĩnh phân tích và tìm hướng giải quyết khi gặp bài toán khó”.

Trong 10 năm qua, thầy Bích hướng dẫn học sinh hoàn thành 10 đề tài cấp tỉnh. Các đề tài tiêu biểu gồm: Phân loại màu, phân loại rác thải bằng công nghệ AI; ngôi nhà an toàn tích hợp cảnh báo lũ, sạt lở, phòng và chữa cháy; cánh tay robot ba bậc, trình bày tại ngày hội STEM của trường. Ở cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ XI (2024-2025), hai học sinh do thầy hướng dẫn đã đạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Học sinh của thầy còn đoạt giải khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh năm học 2023-2024. Năm học 2022-2023, đề tài “Hệ thống hỗ trợ đánh giá nhóm trong dạy học” của thầy Bích đã đạt giải khuyến khích tại cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ X.

Trong 10 năm công tác, thầy Bích có 10 sáng kiến cấp ngành. Trong đó có sáng kiến “Vận dụng giáo dục STEM vào dạy học chủ đề D-Ứng dụng tin học (KNTT&CS)-Tin học 10 ở Trường THPT Bùi Dục Tài” và một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT 2025 môn Tin học được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp loại B.

Thầy giáo Võ Viết Tính, Bí thư Chi bộ kiêm Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Dục Tài nhận xét, thầy Bích là cán bộ chuyên môn năng nổ, luôn có ý tưởng đổi mới, làm tốt cả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, triển khai công nghệ lẫn công tác đoàn thể. Những kết quả của thầy góp phần giữ vững truyền thống nhà trường và là tấm gương cho giáo viên trẻ noi theo.

Với những thành tích nổi bật trong công tác, thầy giáo Trần Văn Bích nhiều năm được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND tỉnh. Trong công tác Đảng, thầy Trần Văn Bích có 7 năm liên tiếp, từ 2019-2025, đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Huyện ủy Hải Lăng (cũ) khen thưởng giai đoạn 2019-2023.