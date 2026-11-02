Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027

Niệm Phật cầu gia bị

Quang lâm chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội Trung ương; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Tổ chức; chư tôn đức thành viên Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và lãnh đạo Ban Giáo dục Phật giáo các tỉnh, thành; Ban Giám hiệu các trường Phật học.

Về phía lãnh đạo có sự hiện diện của ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN; cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành, các nhà khoa học, giảng viên và đông đảo nghiên cứu sinh tham dự hội nghị.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Thanh Quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác giáo dục trong sự nghiệp đào tạo Tăng Ni, góp phần xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam. Nhìn lại chặng đường hoạt động của nhiệm kỳ, Hòa thượng đánh giá Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã triển khai nhiều Phật sự quan trọng, từng bước hoàn thiện chương trình và hệ thống giáo trình đào tạo Phật học. Đến nay, chương trình giáo dục dành cho các trường Trung cấp Phật học cơ bản đã được xây dựng, biên soạn qua gần hai nhiệm kỳ, chỉ còn một số môn học cần tiếp tục hoàn thiện.

Hòa thượng Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương cho rằng, trong quá trình xây dựng giáo trình mới, khó tránh khỏi những điểm còn hạn chế, chưa thật sự hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đây là nền tảng cần thiết, mở ra hướng đi để các thế hệ tiếp tục kế thừa, bổ sung và phát triển, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục Phật giáo, đáp ứng yêu cầu đào tạo Tăng Ni trong giai đoạn mới.

Thượng tọa Thích Viên Trí báo cáo công tác nhiệm kỳ

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Viên Trí, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương trình bày báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương đã triển khai nhiều hoạt động nhằm củng cố hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo Tăng Ni từ bậc Trung cấp đến Đại học và Sau Đại học.

Trong nhiệm kỳ, Ban tổ chức các tọa đàm chuyên đề về nâng cao chất lượng giáo dục Phật học, từng bước thống nhất chương trình đào tạo tại các Học viện, thành lập Hội đồng Khoa học, đẩy mạnh nghiên cứu và biên soạn giáo trình.

Tháng 4-2024, Ban phối hợp tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tại Đà Nẵng với gần 350 giáo thọ tham dự, chú trọng phương pháp giảng dạy, tâm lý giáo dục và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, hỗ trợ 4.120 USB thư viện Phật giáo đến các Học viện và trường Trung cấp Phật học.

Quang cảnh hội nghị

Công tác đào tạo tiếp tục được duy trì và mở rộng. Riêng năm 2025, có 662 Tăng Ni sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp Phật học. Hiện toàn hệ thống có 2.247 Tăng Ni sinh theo học hệ Trung cấp, 467 Tăng Ni sinh hệ Cao đẳng; khoảng 280 Tăng Ni sinh đang du học ở nước ngoài. Gần 100 Tăng Ni đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, tiến sĩ Phật học tại Ấn Độ, Thái Lan và Trung Quốc, trở về tham gia công tác Giáo hội và giáo dục Phật giáo. Các chương trình đào tạo Phật giáo Nam tông Khmer cũng tiếp tục được duy trì.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban tiếp tục biên soạn, in ấn giáo trình, hỗ trợ công tác chiêu sinh và trình Trung ương Giáo hội đề án thành lập Giải thưởng Trần Nhân Tông.

Thượng tọa Thích Đạo Hiển trình phương hướng

Về định hướng hoạt động nhiệm kỳ X, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương nhấn mạnh việc tiếp tục kiện toàn hệ thống các trường Trung cấp Phật học sau sáp nhập; thống nhất chương trình đào tạo Đại học và Sau Đại học tại các Học viện. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp hệ Trung cấp, biên soạn giáo trình, bồi dưỡng nghiệp vụ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy.

Thượng tọa cũng đề xuất tăng cường kết nối, khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục Phật giáo ba miền; quan tâm phát triển hệ thống Sơ cấp, Trung cấp và giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer; xúc tiến thành lập Giải thưởng Trần Nhân Tông, đồng thời vận động nguồn lực duy trì việc biên soạn, in ấn giáo trình Phật học.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác giáo dục Phật giáo, ghi nhận những nỗ lực và cống hiến đối với hoạt động Phật sự của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương trong nhiệm kỳ qua.

Ông Vũ Hoài Bắc phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Hoài Bắc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và bốn Học viện Phật giáo trong nhiệm kỳ 2022-2027. Dù còn nhiều khó khăn, công tác giáo dục Phật giáo đã đạt được kết quả tích cực trong xây dựng, chuẩn hóa chương trình, giáo trình đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng quy mô đào tạo ở các cấp học.

Trong thời gian tới, ông mong muốn Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương và các Học viện tiếp tục khắc phục khó khăn, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng dạy, học giả Phật giáo có trình độ chuyên môn cao, tăng cường giao lưu, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Qua đó, đào tạo đội ngũ Tăng Ni có kiến thức, năng lực hoằng pháp, đáp ứng yêu cầu kế thừa và phát triển Giáo hội trong giai đoạn mới.

Hòa thượng Thích Quảng Tùng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Hòa thượng Thích Quảng Tùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương trong nhiệm kỳ qua. Hòa thượng nhấn mạnh, giáo dục Phật giáo không chỉ truyền đạt kiến thức mà quan trọng hơn là bồi dưỡng giới đức, trí tuệ và nhân cách cho Tăng Ni; kết hợp hài hòa giữa học và tu, lý thuyết và thực hành, đào tạo đội ngũ Tăng Ni có đạo hạnh, năng lực hoằng pháp và tinh thần phụng sự Đạo pháp, Dân tộc.

Hòa thượng đề nghị Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, chủ động thích ứng với khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhưng vẫn giữ vững nền tảng giáo lý, giới luật. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập, tăng cường liên thông giữa các cấp học và gắn đào tạo với thực tiễn hoằng pháp, qua đó, xây dựng đội ngũ Tăng Ni kế thừa có giới đức, trí tuệ, góp phần phát triển Giáo hội bền vững.

Một số hình ảnh ghi nhận: