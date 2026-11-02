Đưa pháp luật vào học đường để ngăn chặn nguy cơ bạo lực
Bạo lực học đường đang có xu hướng gia tăng và biến tướng tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tâm lý của lứa tuổi học sinh. Để chủ động phòng ngừa từ sớm, chương trình trợ giúp pháp lý lưu động kết hợp phiên tòa giả định tại Trường THPT Thượng Cát đã mang đến cái nhìn trực quan, giúp các em học cách tự bảo vệ bản thân và ứng xử văn minh trước pháp luật.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-phap-luat-vao-hoc-duong-de-ngan-chan-nguy-co-bao-luc-246261102181641347.htm