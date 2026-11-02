Petrolimex và Trường đại học Thương mại hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường đại học Thương Mại và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. (Nguồn: Petrolimex)

Đây là cơ sở để hai bên tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn quản trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tham dự chương trình, về phía Petrolimex có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tú cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn. Về phía Trường đại học Thương mại có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; các Phó Hiệu trưởng cùng đại diện viện, khoa, đơn vị trực thuộc.

Biên bản hợp tác xác lập khuôn khổ hợp tác lâu dài, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động của hai bên. Theo đó, Petrolimex và TMU tập trung hợp tác trên nhiều lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Hai bên phối hợp nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; các chương trình sau đại học, MBA/EMBA và đào tạo theo nhu cầu của Petrolimex trong các lĩnh vực như marketing, thương mại, logistics, quản lý chuỗi cung ứng và kinh doanh số.

Một trọng tâm khác là nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng và tư vấn, kết nối thế mạnh nghiên cứu của Nhà trường với những vấn đề thực tiễn trong hoạt động quản trị, kinh doanh của Petrolimex. Hai bên phối hợp nghiên cứu về thị trường, khách hàng, logistics, chuỗi cung ứng, kinh doanh số; khảo sát, phân tích thị trường và phát triển các đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Hợp tác cũng mở rộng sang các lĩnh vực phát triển bền vững, chuyển dịch năng lượng và kinh tế xanh, bao gồm nghiên cứu mô hình quản trị doanh nghiệp bền vững; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ESG; thị trường, mô hình kinh doanh, hành vi khách hàng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh, chuyển dịch năng lượng, chuyển đổi số và yêu cầu phát triển bền vững đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, từ tư duy chiến lược, ra quyết định dựa trên dữ liệu đến năng lực quản trị rủi ro, dẫn dắt thay đổi và thích ứng với môi trường kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Petrolimex mong muốn quan hệ hợp tác với Trường đại học Thương mại tập trung vào ba hướng chính: Gắn đào tạo với nhu cầu phát triển đội ngũ; gắn nghiên cứu với các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp; tăng cường trao đổi tri thức và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Ông Nguyễn Ngọc Tú - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: Petrolimex)

Về phía Trường đại học Thương mại, lãnh đạo nhà trường đánh giá việc hợp tác với Petrolimex sẽ tạo điều kiện kết nối thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của trường với kinh nghiệm thực tiễn và năng lực quản trị của một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng. Hai bên hướng tới phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng tri thức, đồng thời cùng kiến tạo những giá trị bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường đại học Thương mại tổ chức Lễ khai giảng Khóa 6 chương trình Thạc sĩ điều hành cao cấp (EMBA). Theo kết quả xét tuyển của nhà trường, 41 học viên của Petrolimex đã trúng tuyển và tham gia nhập học.

Chương trình được xây dựng theo định hướng ứng dụng, giúp học viên hệ thống hóa kiến thức kinh doanh và quản trị một cách logic, khoa học; nâng cao năng lực tư duy, điều hành, phát hiện và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn kinh doanh.

Thông qua các hoạt động đào tạo và trải nghiệm, chương trình đồng thời chú trọng phát triển kỹ năng quản trị, tính tự chủ và trách nhiệm trong công việc.

Việc cán bộ Petrolimex tham gia chương trình EMBA là một trong những hoạt động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở khuôn khổ hợp tác đã ký kết, hai bên sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, dự án cụ thể với nội dung, tiến độ và kết quả đầu ra rõ ràng, bảo đảm hợp tác thiết thực, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu phát triển của từng đơn vị.