Malaysia mở rộng cơ hội đón sinh viên Việt Nam đến học tập
Chiều 2/11, Cơ quan Giáo dục toàn cầu Malaysia (EMGS) – trực thuộc Bộ Giáo dục Đại học Malaysia đã giới thiệu 10 cơ sở giáo dục Malaysia tại Triển lãm Giáo dục “Study in Malaysia” tại Hà Nội. Sự kiện giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh Việt Nam được tư vấn trực tiếp về lộ trình học tập, cơ hội học bổng tại các trường tại Malaysia.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/malaysia-mo-rong-co-hoi-don-sinh-vien-viet-nam-den-hoc-tap-246261102225028776.htm