Malaysia mở rộng cơ hội đón sinh viên Việt Nam đến học tập

Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng chính sách, mỗi cháu có thể được hỗ trợ tiền ăn và gạo theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP. Khoản tiền nhà ở chỉ áp dụng với những trường hợp đáp ứng điều kiện riêng, không phải học sinh bán trú nào cũng được nhận.