Con học bán trú ở vùng cao: Được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở và gạo thế nào?

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Chị Bàn Thị Súa (35 tuổi, dân tộc Dao, ở tỉnh Tuyên Quang) thuộc hộ nghèo, có hai con đang học tiểu học. Do trường học cách xa nhà, các con phải ở bán trú trong tuần.

Thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào trồng ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ, nên chi phí ăn ở, sinh hoạt và học tập của các con là gánh nặng không nhỏ. Chị Súa nghe nói học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Nhà nước hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo, nhưng chưa rõ các điều kiện thụ hưởng.

"Tôi muốn biết hai con mình có được hỗ trợ tiền ăn, tiền ở và gạo không? Nếu được thì mỗi tháng được nhận bao nhiêu?", chị Súa băn khoăn.

Trả lời:

Chính sách hỗ trợ đối với học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hiện được quy định tại Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/5/2025.

Tuy nhiên, không phải mọi học sinh dân tộc thiểu số hoặc mọi học sinh sinh sống ở miền núi đều đương nhiên được hưởng chính sách bán trú. Học sinh phải đáp ứng điều kiện về đối tượng, nơi cư trú, loại hình trường học và các tiêu chí cụ thể theo nghị định.

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 66/2025/NĐ-CP, học sinh bán trú, học viên bán trú thuộc diện được hưởng chính sách được hỗ trợ các khoản:

Tiền ăn: 936.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng trong một năm học. Tiền nhà ở: 360.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng trong một năm học, nếu thuộc trường hợp phải tự túc chỗ ở theo quy định. Gạo: 15 kg/tháng, tối đa 9 tháng trong một năm học.

Riêng học sinh bán trú lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 được hưởng thêm một tháng các chính sách hỗ trợ nêu trên.

Như vậy, nếu hai con của chị Súa đáp ứng đầy đủ điều kiện hưởng chính sách, mỗi cháu có thể được hỗ trợ tiền ăn và gạo theo mức nêu trên. Khoản tiền nhà ở chỉ áp dụng với những trường hợp đáp ứng điều kiện riêng, không phải học sinh bán trú nào cũng được nhận.

Điều 4 Nghị định 66/2025/NĐ-CP quy định về đối tượng và điều kiện hưởng chính sách. Trong đó, đối tượng gồm học sinh là người dân tộc thiểu số và học sinh người Kinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, khi đáp ứng điều kiện về địa bàn, trường học, cư trú và các tiêu chí liên quan.

Đối với học sinh bán trú, việc xét hưởng còn phải căn cứ vào điều kiện thực tế như trường học thuộc địa bàn được áp dụng chính sách, nơi cư trú của học sinh và điều kiện đi lại đến trường theo quy định.

Do đó, chỉ riêng thông tin gia đình chị Súa thuộc hộ nghèo và có con là người dân tộc Dao chưa đủ để kết luận hai cháu đương nhiên được hưởng. Cần kiểm tra thêm xã, thôn nơi gia đình cư trú, trường các cháu đang theo học và điều kiện cụ thể tại Điều 4 Nghị định 66/2025/NĐ-CP.

Ngoài chính sách hỗ trợ bán trú, học sinh còn có thể được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ.

Nghị định này quy định chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí và hỗ trợ chi phí học tập; đồng thời thay thế Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị định 97/2023/NĐ-CP trước đây.

Theo chính sách hiện hành, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục công lập thuộc diện được miễn học phí. Đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, việc hỗ trợ học phí thực hiện theo đối tượng và mức hỗ trợ được quy định, không có nghĩa mọi khoản thu tại trường tư đều được miễn.

Phụ huynh nên liên hệ nhà trường để kiểm tra con có thuộc danh sách học sinh bán trú được hưởng chính sách theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP hay không.

Gia đình cần cung cấp thông tin về dân tộc, nơi cư trú, tình trạng hộ nghèo (nếu có) và các giấy tờ liên quan theo yêu cầu của nhà trường. Nhà trường có trách nhiệm rà soát đối tượng, lập danh sách và thực hiện quy trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Nếu con đáp ứng điều kiện nhưng chưa được đưa vào danh sách, phụ huynh có thể đề nghị nhà trường giải thích căn cứ xác định đối tượng, điều kiện hưởng và kiểm tra lại hồ sơ.

Các chính sách hỗ trợ bán trú và miễn học phí nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tạo điều kiện để trẻ em vùng khó khăn được đến trường. Tuy nhiên, việc xét hưởng phải căn cứ đúng đối tượng và điều kiện pháp luật quy định.