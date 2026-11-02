Trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước cho thanh thiếu nhi

Giữa núi rừng biên giới, sau một ngày làm nương, những phụ nữ Mông ở bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý (Nghệ An) lại mang bút, vở đến lớp xóa mù chữ. Có người đưa theo con nhỏ, có người đã ngoài 60 tuổi mới lần đầu học chữ phổ thông. Từ những nét viết còn vụng về, chị em dần biết đọc, biết viết, tự tin hơn trong việc lo toan gia đình và chăm sóc con cái.