Trang bị kỹ năng sinh tồn dưới nước cho thanh thiếu nhi
Mới đây hàng trăm học sinh Thủ đô được tiếp cận phương pháp sinh tồn dưới nước Chakuiei. Chương trình tập huấn điểm cấp thành phố do Thành đoàn Hà Nội tổ chức không chỉ mở ra hướng tiếp cận mới trong trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước mà còn khởi động chuỗi hoạt động nâng cao năng lực an toàn dưới nước cho thanh thiếu nhi trong năm học 2026–2027 và dịp hè 2027
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/trang-bi-ky-nang-sinh-ton-duoi-nuoc-cho-thanh-thieu-nhi-246261102230033891.htm