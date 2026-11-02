Gia Lai: Trao tặng 2 phòng học mới cho trẻ mầm non ở xã KDang

Các đại biểu cùng học sinh của Trường mầm non Hòa Bình tại lễ khánh thành. (Ảnh NFVC)

Ngày 2/11, tại xã KDang, tỉnh Gia Lai, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Bộ Y tế) phối hợp cùng Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank) và chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 2 phòng học cho trẻ em Trường mầm non Hòa Bình.

Trước khi công trình được triển khai, Trường mầm non Hòa Bình (tên cũ trước sáp nhập là Trường mầm non Hnol) có 272 học sinh, trong đó khoảng 80,9% là trẻ em dân tộc Ba Na.

Nhà trường có 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ nằm rải rác tại các thôn làng. Cơ sở vật chất tại một số điểm trường còn hạn chế, nhiều phòng học có diện tích nhỏ, mái thấp và nóng, ảnh hưởng đến điều kiện học tập, vui chơi của các em.

Thấu hiểu khó khăn ấy, sau khi khảo sát thực tế tại địa phương, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã kết nối và tiếp nhận nguồn tài trợ trị giá 1 tỷ đồng từ ABBank để đầu tư xây dựng công trình 2 phòng học kiên cố với tổng diện tích 137m² đạt chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Một góc khu vui chơi, vận động thể chất ngoài trời trong khuôn viên Trường mầm non Hòa Bình. (Ảnh NFVC)

Bên cạnh đó, các cấp lãnh đạo ABBank còn đóng góp xây dựng thêm khu vui chơi, vận động thể chất ngoài trời ngay trong khuôn viên trường trị giá 80 triệu đồng và trao tặng 245 chiếc balo cho học sinh nhà trường.

Khởi công từ đầu tháng 6/2026, đến nay, sau gần 5 tháng thi công khẩn trương và vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm an toàn kỹ thuật, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ năm học mới.

Công trình không chỉ giải quyết thiết thực tình trạng thiếu hụt phòng học, mà còn mang đến không gian học tập an toàn, ấm áp, chắp cánh ước mơ cho các cháu mầm non xã KDang.

Trao quà cho các học sinh của Trường mầm non Hòa Bình tại lễ khánh thành. (Ảnh NFVC)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, với phương châm hoạt động “Tận tâm-Minh bạch-Kịp thời-Cùng tham gia”, thời gian qua, cơ quan này đã và đang làm tốt vai trò, sứ mệnh của mình là cầu nối giữa những tấm lòng vàng với trẻ em khó khăn Việt Nam.

Trải qua gần 35 năm thành lập và hoạt động, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động được gần 2.000 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho hơn 8 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Quỹ rất vui khi được đồng hành cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để mang đến cơ hội và niềm vui cho trẻ em. Trong hành trình ấy, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ, chiến lược của ABBank.

Từ năm 2024 đến nay, sự đồng hành chiến lược giữa Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và ABBank đã mang lại nhiều dấu ấn an sinh với tổng nguồn lực hơn 2,5 tỷ đồng. Cụ thể như: Xây dựng công trình nhà ở bán trú và khu vệ sinh tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Chiềng Ân (Sơn La); lắp đặt khu vui chơi cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi Hà Nội; chuỗi chương trình tình nguyện và cụm phòng học kiên cố tại Gia Lai.

Phó Tổng Giám đốc ABBank Nguyễn Thị Hương chia sẻ, công trình xây dựng phòng học tại Gia Lai là một trong những hoạt động nhân văn đầy ý nghĩa của ABBank nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập ngân hàng. Nguồn kinh phí xây dựng công trình có sự chung tay đóng góp của cán bộ nhân viên ABBank trên toàn hệ thống, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của tập thể trong các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hương mong muốn, phòng học sẽ trở thành ngôi nhà chung đầy yêu thương, để mỗi ngày đến trường của các em là một ngày vui.

Tại buổi bàn giao công trình, lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình đề nghị Ban Giám hiệu Trường mầm non Hòa Bình và chính quyền xã KDang tiếp nhận, khai thác và bảo quản công trình hiệu quả, giữ gìn môi trường học đường xanh-sạch-đẹp. Những mái trường kiên cố, những không gian sinh hoạt an toàn được dựng lên nơi vùng cao không chỉ chắp cánh ước mơ cho con trẻ, mà còn giúp phụ huynh yên tâm lao động sản xuất, cùng cộng đồng dựng xây tương lai bền vững.

Được thành lập theo Nghị quyết 1664/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Gia Lai, xã KDang được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 3 đơn vị hành chính (gồm xã Trang, xã HNol và xã KDang) với 20 thôn, làng; có diện tích tự nhiên 178,88 km2.

Quy mô dân số của xã là 22.686 người, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số có 13.130 người, chiếm tỷ lệ 57,88%.