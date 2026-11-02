Biểu tình Pháp: Hàng chục trường học tiếp tục bị phong tỏa

Trường trung học Baggio ở Lille, Pháp là một trong nhiều trường bị ảnh hưởng bởi các vụ bạo lực. Ảnh: AP

Phát biểu trên Đài phát thanh France Inter, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp Edouard Geffray tuyên bố: “Ưu tiên tuyệt đối để học sinh có thể đến trường... Các học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học vào cuối năm, và tôi biết hàng trăm nghìn em đã không được đến lớp trong 4-5 tuần qua... Mọi người đều có quyền biểu tình, nhưng không ai có thể ngăn cản bạn học của mình tới trường”. AFP cho hay, tại Paris, Trường Trung học Arago và Hélène-Boucher đã bị phong tỏa, với nhiều học sinh tập trung trước cổng trường, trong khi cảnh sát chống bạo động cũng được triển khai. Tại Marseille và Toulouse, người biểu tình đã dựng la liệt các thùng rác và hàng rào chắn lối vào một số trường học. Giới trẻ tham gia biểu tình cho biết tuyên bố của Bộ trưởng Edouard Geffray là “biện pháp tạm thời” và “không đáp ứng được những yêu cầu của người biểu tình”.