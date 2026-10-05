Người Trưởng thôn tận tụy

Sinh năm 1987, ông Nguyễn Hữu Chung được nhân dân thôn 8 (nay là thôn Đông Hồng) tín nhiệm bầu giữ chức vụ Trưởng thôn từ năm 2023. Trên cương vị người đứng đầu khu dân cư, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương và thôn, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang khu dân cư, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Chung tâm sự: "Trước khi đảm nhận chức Trưởng thôn, bản thân tôi hết sức lo lắng. Tuy nhiên, để tạo được lòng tin của nhân dân, tôi xác định mình phải đi đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu "nói đi đôi với làm". Lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc ngay từ cơ sở, đồng thời vận động nhân dân đoàn kết, chung sức xây dựng thôn ngày càng phát triển".

Ông Nguyễn Hữu Chung (người đội mũ, đứng bên trái) cùng các thành viên trong tổ hợp tác và lãnh đạo xã đi kiểm tra gắn biển bảng bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, Trưởng thôn Nguyễn Hữu Chung còn luôn quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và người già neo đơn ở Đông Hồng. Mỗi khi địa phương phát động các chương trình an sinh xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện hay hỗ trợ người dân gặp khó khăn, ông đều tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và bà con trong thôn tham gia hưởng ứng.

Đồng chí Đỗ Thanh Tình, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Hồng cho biết: "Đồng chí Nguyễn Hữu Chung không chỉ là người tiên phong đi đầu trong vận động bà con thực hiện các phong trào thi đua mà còn gương mẫu trong phát triển kinh tế cũng như nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con trong xây dựng kinh tế gia đình. Đồng chí vừa tiên phong chuyển đổi xây dựng các mô hình mới: Trồng hơn 0,5ha chè công nghiệp, 7ha keo công nghiệp, tham gia vào tổ hợp tác trồng 12ha cây dược liệu dưới tán rừng và chăn nuôi tổng hợp... vừa tích cực vận động, hỗ trợ người dân cùng tham gia thực hiện để xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống".