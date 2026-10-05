Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/7/2026, nhóm đối tượng này được quy định cụ thể về chức danh, số lượng, mức phụ cấp cũng như các chính sách liên quan.

Không quá 5 người hoạt động không chuyên trách

Theo quy định, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 4 chức danh: Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố; Bí thư chi bộ; Trưởng Ban công tác Mặt trận; Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố.

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Số lượng người hoạt động không chuyên trách tại mỗi thôn, tổ dân phố không quá 5 người. Việc bố trí cụ thể căn cứ vào quy mô dân cư, đặc điểm địa bàn, tính chất phức tạp, khối lượng công việc và yêu cầu tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư, không thực hiện theo hướng bình quân, cào bằng.

Đáng chú ý, mức phụ cấp hằng tháng được xác định theo đặc điểm, quy mô của từng thôn, tổ dân phố. Với những địa bàn có quy mô dân cư lớn hoặc thuộc diện đặc thù, mức phụ cấp được bố trí cao hơn.

Cụ thể, thôn có từ 800 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và thôn đặc biệt khó khăn được áp dụng quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 12 lần mức lương cơ sở.

Trong đó, Bí thư chi bộ và Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố cùng hưởng mức phụ cấp 2,8 lần mức lương cơ sở; Trưởng Ban công tác Mặt trận hưởng 2,4 lần; Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố hưởng 2 lần mức lương cơ sở/người, áp dụng tối đa 2 người.

Đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc nhóm trên, quỹ phụ cấp hằng tháng bằng 9 lần mức lương cơ sở. Mức phụ cấp cụ thể gồm: Bí thư chi bộ 2,5 lần; Trưởng thôn hoặc Tổ trưởng tổ dân phố 2,5 lần; Trưởng Ban công tác Mặt trận 2,15 lần; 1 Phó Trưởng thôn hoặc Phó Tổ trưởng tổ dân phố 1,85 lần mức lương cơ sở.

Quỹ phụ cấp này là mức chi phụ cấp hằng tháng đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách, không bao gồm kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật.

Một điểm đáng chú ý là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và pháp luật hiện hành.

Kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được thực hiện riêng theo quy định của pháp luật và ngân sách nhà nước, không tính trong quỹ phụ cấp hằng tháng.

Nghỉ do sắp xếp được hưởng chính sách nếu đủ điều kiện

Đối với những người phải nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, Nghị quyết quy định rõ: người hoạt động không chuyên trách được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế nếu thuộc đối tượng, điều kiện theo quy định.

Việc xác định đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục và nguồn kinh phí thực hiện được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

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Đặc biệt, Nghị quyết có quy định chuyển tiếp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí về thôn, tổ dân phố trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/2025 đến trước ngày 30/6/2026. Nếu những người này nghỉ do thực hiện sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố thì được hưởng chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do sắp xếp theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố đang trực tiếp tham gia hoạt động trước ngày Nghị quyết có hiệu lực, việc chuyển sang chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được thực hiện từ ngày Nghị quyết có hiệu lực. Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác được thực hiện theo Nghị quyết và pháp luật có liên quan kể từ thời điểm được bố trí, công nhận.

Nghị quyết cũng bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của cộng đồng dân cư. Những người đang giữ chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố trước khi Nghị quyết có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn mới vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi thôi giữ chức vụ theo quy định hoặc đến khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện sắp xếp, bố trí, kiện toàn lại chức danh theo phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát, hướng dẫn, bố trí, sắp xếp phù hợp, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động của cộng đồng dân cư.

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp; riêng năm 2026, ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu phần kinh phí tăng thêm.