Vì sao nam giới đang tụt lại trên thị trường việc làm Mỹ?

Số nam giới có việc làm tại Mỹ giảm khoảng 1,2 triệu người sau một năm. Ảnh: Reuters

Theo phân tích dữ liệu chính phủ của nền tảng tìm việc Indeed, số phụ nữ tham gia lực lượng lao động Mỹ đã vượt nam giới trong 8 tháng liên tiếp tính đến tháng 9, CNBC cho biết. Đây là chuỗi dài nhất kể từ năm 2010.

“Thời điểm đó, khoảng cách xuất hiện do nam giới mất việc. Còn lần này, nguyên nhân là phụ nữ đang có thêm việc làm”, Cory Stahle, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Indeed, nói.

Nhìn chung, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) cho biết nền kinh tế nước này tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo 84.000 việc làm của các nhà kinh tế.

Theo phân tích của CNBC dựa trên số liệu BLS công bố hôm 2/10, nam giới chiếm hơn một nửa số việc làm tăng thêm trong tháng 9. Một tháng trước đó, nam giới chỉ chiếm 2% mức tăng việc làm.

Dù số việc làm tăng trong tháng 9, số nam giới có việc làm tại Mỹ sau điều chỉnh theo mùa vẫn thấp hơn khoảng 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số phụ nữ có việc làm tăng hơn 650.000 người trong cùng khoảng thời gian.

Theo ông Stahle, sự khác biệt về diễn biến việc làm giữa nam và nữ phần nào bắt nguồn từ những ngành đang tăng trưởng trên thị trường lao động.

Y tế, một trong những động lực chính của thị trường việc làm Mỹ trong vài năm qua, chiếm hơn một nửa tổng số việc làm tăng thêm trong tháng 9. Phụ nữ chiếm gần 4/5 số lao động trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên, BLS cho biết trong báo cáo công bố hôm 2/10 rằng ngành y tế tuyển dụng với tốc độ chậm hơn trong tháng 9 so với mức trung bình của một năm qua. Vì vậy, phụ nữ có thể không nhận được cú hích lớn từ lĩnh vực này như trong những tháng trước.

Ông Stahle cho biết việc số lượng việc làm giảm trong tháng 9 tại một số ngành có tỷ lệ lao động nữ cao, chẳng hạn khu vực chính phủ, cũng phần nào làm thu hẹp mức tăng việc làm của phụ nữ trong tháng.