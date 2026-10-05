Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 5/10/2026

1. Quy định mới về lập kế hoạch, báo cáo và kiểm toán năng lượng: Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 64/2026/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2026 quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp dụng mô hình quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng. Theo Thông tư, toàn bộ các hoạt động lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch (hằng năm, 5 năm) và tổng hợp dữ liệu sử dụng năng lượng hằng năm của các cơ sở, cơ quan, đơn vị sẽ được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng quốc gia tại địa chỉ http://dataenergy.vn.

2. Gia tăng giá trị, mở rộng dư địa xuất khẩu cà phê: Trong khi sản lượng xuất khẩu cà phê tiếp tục tăng, kim ngạch lại giảm do giá thế giới đi xuống. Diễn biến này cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành cà phê Việt Nam không còn nằm chủ yếu ở sản lượng mà ngày càng phụ thuộc vào khả năng nâng chất lượng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị sản phẩm. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,4 triệu tấn cà phê, trị giá 6,54 tỷ USD, tăng 15,4% về khối lượng nhưng giảm 7,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.537,3 USD/tấn, giảm 19,7%.

3. Cục Hải quan rà soát 188 thủ tục hành chính trong cơ chế một cửa quốc gia: Cục Hải quan cho biết, trong 188 thủ tục hành chính thuộc 9 bộ, ngành dự kiến triển khai trong khuôn khổ Dự án Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (giai đoạn 3), có 65 thủ tục đã được phân cấp từ Trung ương cho địa phương, chiếm 34,6%. Kết quả rà soát là cơ sở để cập nhật phương án kết nối, xử lý hồ sơ phù hợp với thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính sau phân cấp.

4. Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam: Định hình lại hệ quy chiếu tăng trưởng: Năm 2026 đặt ra một phép thử lớn cho nền kinh tế Việt Nam: Làm thế nào để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số mà không đánh đổi bằng sự cạn kiệt tài nguyên và suy giảm chất lượng môi trường? Lời giải cho bài toán này đã được các nhà hoạch định chính sách và giới lãnh đạo doanh nghiệp định hình rõ nét tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) 2026, diễn ra sáng 5/10 tại Hà Nội.

5. Hà Nội chưa quyết định cho phép thử nghiệm taxi bay: Hà Nội chưa quyết định cho phép thử nghiệm taxi bay. Hoạt động này hiện mới ở giai đoạn nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các quy trình, thủ tục để đề xuất thử nghiệm có kiểm soát. Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, bà Lê Thu Hiền, Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã làm rõ thông tin liên quan đến đề xuất thử nghiệm taxi bay trên địa bàn thành phố.

6. Từ La Trọng đến hành trình hiện thực hóa trung tâm năng lượng Quảng Trị: Nhà máy Thủy điện La Trọng vừa chính thức phát điện thương mại sau gần 20 năm kể từ ngày khởi công, biến hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư thành dòng điện; nhưng phía sau niềm vui về đích của một dự án là câu hỏi lớn hơn, làm thế nào để hàng nghìn MW điện trong Quy hoạch Điện VIII của Quảng Trị cũng lần lượt trở thành những công trình thực tế phát huy hiệu quả… Gần 20 năm là một quãng thời gian dài. Với một dự án điện, đó là gần hai thập kỷ một nguồn lực lớn phải đi qua nhiều vòng xoay của vốn, đất đai, rừng, giải phóng mặt bằng, thủ tục và hạ tầng đấu nối trước khi tạo ra sản phẩm.

7. Gia Lai trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku: Ngày 5/10, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku cho Công ty cổ phần Bất động sản Việt - Nhật, thành viên của Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 602 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý I/2027. Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp ngày 25/9/2026, dự án Trung tâm thương mại GO! Pleiku được thực hiện tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, trên diện tích gần 14.800 m².

8. Tuyên Quang lập “bản đồ” thu hút đầu tư giai đoạn 2026–2030: Danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 vừa được tỉnh Tuyên Quang ban hành đang mở ra một không gian đầu tư rộng trên các lĩnh vực công nghiệp, du lịch, năng lượng, đô thị, thương mại và môi trường. Theo đó, danh mục thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 gồm 181 dự án thuộc 8 lĩnh vực. Trong đó, công nghiệp có 51 dự án; phát triển du lịch 34 dự án; hạ tầng kỹ thuật, môi trường 31 dự án; năng lượng 24 dự án; hạ tầng kỹ thuật đô thị 21 dự án; hạ tầng thương mại, bến thủy và logistics 8 dự án; y tế, giáo dục 6 dự án; nông, lâm nghiệp 6 dự án.

9. Phú Thọ tập trung hoàn thành 2 dự án cấp bách trong năm 2026: Trước yêu cầu cấp bách, tỉnh Phú Thọ đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và tổ chức thi công, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ 2 dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư; phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch năm 2026. Theo Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình, Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15 phường Hòa Bình và Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo - Chẹ hạ du sông Đà đều đang được triển khai, song còn một số vướng mắc về mặt bằng, tái định cư, nguồn vốn và điều kiện thi công.

10. Đưa 28 xe buýt điện vào vận hành trên tuyến số 22A và 22B: Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện sức chứa trung bình vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa). Việc đưa hàng chục tuyến buýt điện vào vận hành sẽ tạo thêm lựa chọn giao thông xanh cho người dân Thủ đô, đồng thời góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải, xây dựng hệ thống vận tải công cộng hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.