Chuyển giao nguyên trạng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 từ Bộ về thành phố Đồng Nai quản lý

Giảng viên Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 hướng dẫn sinh viên vận hành hệ thống robot công nghiệp. Ảnh: Công Nghĩa

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD-ĐT và các bộ, ngành liên quan chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đồng Nai thực hiện bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2. Các nội dung điều chuyển, bàn giao bao gồm: biên chế viên chức, người lao động, người học, tài chính, tài sản và trụ sở. Yêu cầu đặt ra là quá trình chuyển giao phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, thất thoát hay lãng phí tài sản nhà nước.

Sau khi tiếp nhận nguyên trạng, UBND thành phố Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc. Việc tổ chức, sắp xếp lại phải tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và không làm gián đoạn công tác đào tạo. Đồng thời, bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai đúng quy định.

Hệ thống máy cắt gọt kim loại CNC tự động hiện đại của Pháp được Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 đầu tư cho công tác thực hành. Ảnh: Công Nghĩa

Thành lập năm 1986, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 là một trong những cơ sở giáo dục công lập đầu tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao thí điểm tự chủ (từ năm 2016). Trong 40 năm qua, trường tập trung đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao chuẩn quốc tế ở các ngành thế mạnh như: Cơ khí, điện tử, điện lạnh, tự động hóa, phục vụ trực tiếp cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhất là thành phố Đồng Nai. Nhà trường được nhiều doanh nghiệp lớn chọn làm đối tác đào tạo nhân lực, trong đó có các công ty thành viên của Tập đoàn Công nghiệp năng lượng Quốc gia Việt Nam đào tạo nhân lực cơ khí cho lĩnh vực thi công giàn khoan dầu khí. Hay Tập đoàn Bosch của Cộng hòa Liên bang Đức về đào tạo nhân lực chất lượng quốc tế về cơ khí, điện tử...

Đáng chú ý, từ năm 2024, Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 đi đầu triển khai các chuyên ngành hàng không (bảo dưỡng máy bay, dịch vụ mặt đất) nhằm đón đầu nhu cầu nhân lực cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Bên cạnh đó, trường còn là đơn vị chủ lực trong việc hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Đồng Nai.