100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo phường Hòa Khánh tại buổi đối thoại

Hiện nay, trên địa bàn phường Hòa Khánh có 373 hộ nghèo, cận nghèo. Qua rà soát, khảo sát nhu cầu, có 100 hộ đề xuất được hỗ trợ với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, 11 hộ có nhu cầu vay vốn; 19 hộ đề nghị hỗ trợ sinh kế; 1 hộ đề nghị hỗ trợ kinh tế; 3 trường hợp có nhu cầu hỗ trợ nhà ở chung cư; 21 trường hợp đề nghị hỗ trợ sửa chữa nhà; 7 trường hợp cần hỗ trợ về giáo dục; 37 trường hợp đề nghị hỗ trợ y tế và 1 trường hợp xin hỗ trợ xe lăn.

Trao hỗ trợ "Gian hàng sinh kế bền vững" cho hộ nghèo.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo phường đã trực tiếp lắng nghe từng hộ trình bày hoàn cảnh, những khó khăn đang gặp phải cũng như nhu cầu, nguyện vọng cần được hỗ trợ. Trên cơ sở đó, phường sẽ xem xét, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời đối với những trường hợp cần nguồn kinh phí lớn như sửa chữa nhà ở, hỗ trợ phương tiện sinh kế, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm để tìm kiếm nguồn lực, có phương án hỗ trợ phù hợp, thiết thực.

Trao hỗ trợ phương tiện đầu vào cho hộ nghèo, khó khăn.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã trao hỗ trợ “Gian hàng sinh kế bền vững” đợt 1 cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, gồm 5 xe bán hàng cùng các thiết bị pha chế, với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí do ông Trần Đình Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ thành phố tài trợ.

PHƯƠNG KIẾM-QUANG THẮNG