Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 5/10/2026

1. Trung Quốc tái khẳng định bảo vệ hệ thống đa phương tại G20: Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 4/10 cho biết nước này tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với hệ thống thương mại đa phương và kêu gọi sự đoàn kết giữa các thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) sau khi Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 kết thúc tại Mỹ. Tại hội nghị, các thành viên đã đạt được tuyên bố chung về việc phản đối sử dụng lương thực như một công cụ gây sức ép.

2. Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải: Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại, đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu, theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng qua eo biển Hormuz cũng cho thấy xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

3. Căng thẳng thương mại với Mỹ khiến ngành sản xuất của Canada mất đà tăng trưởng: Một báo cáo mới của S&P Global Market Intelligence cho biết, ngành sản xuất của Canada tiếp tục thể hiện sự kiên cường trong tháng 9, nhưng đà tăng trưởng dường như đang mất đi khi căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ làm suy giảm niềm tin của khách hàng. Theo S&P, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Canada đạt mức 51,5 trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 3.

4. Số lượng việc làm tạo ra liên quan đến AI tăng mạnh trên toàn cầu: Thị trường lao động Mỹ đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của các công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và cơ sở hạ tầng AI. Theo dữ liệu mới nhất của LinkedIn, AI đã góp phần tạo ra gần 2 triệu việc làm mới trên toàn cầu trong 3 năm qua. Riêng tại Mỹ, số lượng tin tuyển dụng liên quan đến AI đã tăng mạnh kể từ năm 2023, trong khi các vị trí chuyên môn mới tiếp tục xuất hiện.

5. Hoạt động kinh tế tại Eurozone tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 3 năm rưỡi: Theo khảo sát của S&P Global Market Intelligence, hoạt động kinh tế tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong gần 3 năm rưỡi vào tháng 9/2026, nhờ nhu cầu vẫn duy trì ở mức cao, dù có những lo ngại về lạm phát. PMI tổng hợp (kết hợp giữa ngành dịch vụ và sản xuất) tại Eurozone đã tăng từ mức 52 của tháng 8/2026, lên 53,1 vào tháng 9/2026, mức cao nhất kể từ tháng 4/2023.

6. Hàng triệu hộ gia đình Mỹ lao đao vì giá dầu sưởi ấm tăng vọt: Hàng triệu hộ gia đình Mỹ phải đối mặt với cú sốc tài chính lớn khi chi phí dầu sưởi ấm dự kiến tăng vọt 50% vào mùa Đông này. Cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, do các xung đột địa chính trị gây ra, đang tạo thêm áp lực nặng nề lên đời sống người dân cũng như nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hiệp hội Giám đốc Hỗ trợ Năng lượng Quốc gia Mỹ ước tính đà tăng giá này sẽ khiến hóa đơn sưởi ấm trung bình của mỗi hộ gia đình tăng thêm gần 900 USD trong mùa Đông năm nay.

7. Đồng euro xuống thấp kỷ lục trong 17 tháng qua: Đồng euro có lúc giảm xuống mức 1 euro đổi 1,1161 USD trong giao dịch đầu ngày 5/10, thấp nhất kể từ tháng 5/2025. Sau 4 tuần giảm giá liên tiếp, đồng tiền chung châu Âu tiếp tục chịu sức ép từ lo ngại về nợ công và nguy cơ bế tắc chính trị tại Pháp. Ông Brent Donnelly, chuyên gia ngoại hối của công ty phân tích thị trường Spectra Markets, nhận định những lo ngại về chính trị Pháp đang tác động đến thị trường sớm hơn dự kiến, trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

8. Chuyên gia Malaysia dự báo lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Nhà kinh tế trưởng Shan Saeed thuộc tập đoàn công nghệ bất động sản IQI Juwai tại Malaysia cho biết các số liệu thực tế về tăng trưởng GDP của Việt Nam đã vượt qua mức dự báo 7%-8% ông đã đưa ra trước đó cho năm 2026 và Việt Nam xứng đáng được nâng hạng triển vọng tăng trưởng. GDP của Việt Nam đã tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước trong quý III/2026, vượt xa mức dự báo trung vị 8,65% trong khảo sát của hãng tin Bloomberg.