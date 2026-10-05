Phường Tam Phước phát động phong trào thi đua Kỷ cương đúng giờ - Hồ sơ đúng hạn - Chất lượng thực chất

Lãnh đạo và cán bộ, công chức UBND phường Tam Phước quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua. Ảnh: ĐPCC

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/ĐU về đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển phấn đấu xây dựng phường Tam Phước trở thành đô thị văn minh, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại. Phong trào gắn kết chặt chẽ với mục tiêu xây dựng và thực hiện mô hình Chính quyền thân thiện trên địa bàn phường năm 2026. Qua đợt thi đua nhằm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và kỷ cương hành chính trong toàn bộ hệ thống chính trị của phường.

Phát động thi đua tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Phước Vũ Quốc Thái đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn phường tập trung thực hiện quyết liệt nhiều mục tiêu.Trong đó, về kỷ cương giờ giấc: 100% cán bộ, công chức và người lao động phải chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, có mặt trước ít nhất 10 phút đầu giờ sáng để vận hành thiết bị, sẵn sàng tiếp công dân và giải quyết công việc. Tuyệt đối không đi muộn, về sớm, không làm việc riêng hay rời vị trí công tác khi chưa được sự đồng ý của lãnh đạo.

Về tiến độ hồ sơ, kiên quyết đạt tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn từ 99% trở lên. Đảm bảo 0% hồ sơ trễ hạn không có lý do chính đáng hoặc trễ hạn mà không thực hiện quy trình xin lỗi người dân. Phải hướng dẫn người dân đầy đủ bằng phiếu hướng dẫn trong 1 lần duy nhất, tuyệt đối không để nhân dân đi lại nhiều lần do lỗi chủ quan.

Về chất lượng công việc, phấn đấu 100% các mảng công việc chuyên môn được giao đều có kế hoạch, lộ trình xử lý rõ ràng, bảo đảm việc làm chất lượng và hồ sơ lưu trữ khoa học. Định kỳ hàng tháng, mỗi cán bộ, công chức phải chứng minh được ít nhất 1 “sản phẩm rõ nét”, mô hình hoặc giải pháp cải cách hành chính đạt hiệu quả thực tế phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Thị Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ĐPCC

Chủ tịch UBND phường Tam Phước Vũ Quốc Thái nhấn mạnh: Sẽ có chế độ thưởng phạt phân minh. Những cá nhân xuất sắc sẽ được xét duyệt danh hiệu Công chức xuất sắc của tháng, được biểu dương dưới cờ và làm căn cứ ưu tiên nâng lương, quy hoạch cán bộ. Với quyết tâm chính trị cao nhất, UBND phường quán triệt phương châm hành động: Công vụ tận tâm - Kỷ cương nghiêm túc - Đúng giờ, đúng hạn - Việc làm chất lượng - Cải cách đột phá - Sản phẩm rõ nét - Vượt đích năm 2026, xuyên suốt trong toàn thể đội ngũ.