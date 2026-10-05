Gắn lý thuyết với môi trường thực hành tại doanh nghiệp

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng thực hành tại Sân bay Cát Bi.

Gắn đào tạo với doanh nghiệp, nâng cao năng lực thực hành nghề

Trong bối cảnh ngành du lịch – dịch vụ ngày càng đòi hỏi nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao, tác phong chuyên nghiệp và khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc quốc tế, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng xác định đổi mới phương thức đào tạo, tăng cường thực hành và gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Hoà, Phó Hiệu trưởng nhà trường, trong 6 tháng đầu năm 2026, nhà trường tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch, khách sạn trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Hoạt động thực tập, thực tế được triển khai thường xuyên, tạo điều kiện để sinh viên và giảng viên tiếp cận môi trường nghề nghiệp thực tế, qua đó nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề và tác phong làm việc.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch – dịch vụ đã trở thành đối tác của nhà trường như Pullman Hải Phòng Grand Hotel, WINK Hải Phòng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Du thuyền cao cấp Châu Á tại Hạ Long, Công ty Cổ phần Vinpearl – Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương, MGallery Sapa...

Đáng chú ý, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp đang chuyển từ phối hợp đơn thuần trong tiếp nhận sinh viên thực tập sang hợp tác sâu hơn trong toàn bộ quá trình đào tạo. Doanh nghiệp tham gia góp ý xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra, tiếp nhận học sinh, sinh viên thực tập, cử chuyên gia tham gia giảng dạy chuyên đề và đánh giá kỹ năng nghề nghiệp của người học.

Nhiều đơn vị như Mercure Hải Phòng, Flamingo, Paradise Tuần Châu, Melia Vinpearl Hai Phong Rivera, Hotel Nikko Hai Phong, WINK Hải Phòng Centre, Sun Group Cát Bà, Đồi Rồng Đồ Sơn, Công ty TNHH Hải Đăng Hải Phòng... cũng phối hợp với nhà trường trong đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực du lịch – dịch vụ.

Thực tế tại doanh nghiệp trở thành một phần quan trọng trong quá trình hình thành năng lực nghề nghiệp cho sinh viên.

Tại Pullman Hải Phòng Grand Hotel, sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng có cơ hội trải qua kỳ thực tập kéo dài một tháng trong môi trường khách sạn tiêu chuẩn cao. Đây là dịp để các em vận dụng kiến thức đã học, làm quen với quy trình vận hành thực tế và học hỏi kinh nghiệm từ đội ngũ nhân sự giàu chuyên môn.

Không chỉ tại khách sạn, sinh viên các ngành Quản trị lữ hành và Hướng dẫn du lịch còn được đưa hoạt động học tập ra những không gian nghề nghiệp đặc thù. Sân bay quốc tế Cát Bi trở thành một “giảng đường” thực tế, nơi sinh viên trực tiếp quan sát và trải nghiệm nghiệp vụ đón – tiễn khách, tổ chức, điều phối đoàn, giao tiếp với du khách và xử lý những tình huống phát sinh.

Qua những hoạt động như vậy, phương châm “học đi đôi với hành” được cụ thể hóa bằng những trải nghiệm nghề nghiệp sinh động. Sinh viên không chỉ học để biết mà còn được làm, được trải nghiệm và rèn luyện trong môi trường làm việc thực tế.

Nhà trường đồng thời duy trì các hoạt động kết nối cung – cầu lao động như ngày hội việc làm, tọa đàm doanh nghiệp, tham quan cơ sở sản xuất, kinh doanh. Qua đó, học sinh, sinh viên có thêm thông tin về thị trường lao động, yêu cầu tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp và những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Cùng với đó, việc khảo sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp được triển khai định kỳ, làm cơ sở điều chỉnh quy mô tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề và nội dung chương trình đào tạo theo yêu cầu thực tế. Đây được xem là giải pháp quan trọng để đào tạo sát nhu cầu sử dụng lao động, hạn chế khoảng cách giữa kiến thức trong nhà trường và yêu cầu của doanh nghiệp.

Sân bay quốc tế Cát Bi trở thành một “giảng đường thực tế" cho sinh viên nhà trường.

Mở rộng hợp tác quốc tế, tiệm cận chuẩn nghề nghiệp toàn cầu

Song song với việc đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong nước, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng tiếp tục tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận các mô hình đào tạo tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng cơ hội học tập, thực hành nghề nghiệp cho giảng viên, sinh viên.

Một trong những hoạt động đáng chú ý diễn ra ngày 18/5/2026, khi nhà trường đón tiếp và làm việc với ông Frederik Peter, chuyên gia đến từ Hà Lan. Trong chương trình làm việc, chuyên gia đã tham quan cơ sở vật chất, hệ thống phòng thực hành nghề của trường, đồng thời trao đổi với lãnh đạo nhà trường về khả năng hợp tác cung cấp chuyên gia quốc tế, hỗ trợ đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch theo tiêu chuẩn quốc tế.

Nhà trường cũng kết nối PUM với các doanh nghiệp du lịch, khách sạn và Hiệp hội Du lịch Hải Phòng, hướng tới tăng cường sự phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với cộng đồng doanh nghiệp trong đào tạo, thực hành nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cũng trong ngày 18/5, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đón tiếp ông You-Don Seo, Chủ tịch Hiệp hội Trao đổi Kỹ năng Nghề Thế giới Hàn Quốc (WVCEA). Hai bên trao đổi về nhiều nội dung hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm là nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên thông qua giao lưu, trao đổi chuyên gia và đào tạo kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Việc mở rộng hợp tác với các tổ chức, chuyên gia nước ngoài không chỉ tạo thêm cơ hội tiếp cận kiến thức và phương pháp đào tạo mới mà còn góp phần giúp người học làm quen với yêu cầu nghề nghiệp trong môi trường hội nhập. Đây là hướng đi phù hợp với đặc thù của ngành du lịch – dịch vụ, lĩnh vực có tính quốc tế cao và thường xuyên tiếp xúc với du khách đến từ nhiều quốc gia.

Từ thực tiễn triển khai, có thể thấy đổi mới giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đang được thực hiện theo hướng mở: mở không gian học tập từ giảng đường đến doanh nghiệp, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế. Trong mô hình đó, doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên thực tập mà ngày càng trở thành một chủ thể tham gia đào tạo.

Chuyên gia quốc tế không chỉ mang đến những kinh nghiệm mới mà còn mở ra cơ hội để nhà trường tiếp cận các tiêu chuẩn nghề nghiệp và mô hình đào tạo tiên tiến. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực du lịch có kiến thức, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, tác phong chuyên nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa văn hóa.

Với việc lấy thực hành làm trọng tâm, gắn đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và từng bước quốc tế hóa hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đang hướng tới mục tiêu đào tạo người học “học thật – trải nghiệm thật – rèn nghề thật”, qua đó góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành du lịch, dịch vụ Hải Phòng và khu vực trong thời kỳ hội nhập.