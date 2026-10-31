Người tốt quanh ta!

Chị Dương (bên phải) nhận lại tài sản.

Trước đó, chiều 29-10, chị Nguyễn Thị Thanh Lan (trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt) nhặt được số tài sản nói trên tại đường Nguyễn Văn Cừ, liền mang đến Công an phường giao nộp để xác minh, trả lại cho người đánh rơi. Nhận lại tài sản, chị Thùy Dương cảm ơn chị Thanh Lan và Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.