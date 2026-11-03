Đưa cảnh báo ma túy đến giới trẻ qua phiên tòa giả định

Tại Hội trường Đảng ủy xã Vinh Lộc, VKSND khu vực 4, TP Huế vừa phối hợp với UBND xã Vinh Lộc tổ chức phiên tòa giả định kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Phiên tòa giả định tái hiện vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Tình huống vụ án bắt nguồn từ một buổi tiệc sinh nhật, khi những người trẻ vì tò mò, đua đòi và bị bạn bè rủ rê đã cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Với diễn biến từ phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, xét hỏi, tranh luận đến nghị án và tuyên án, phiên tòa giúp người tham dự tiếp cận trực quan trình tự, thủ tục xét xử một vụ án hình sự. Thông qua phần xét hỏi, luận tội và đối đáp của Kiểm sát viên, tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội, vai trò và trách nhiệm hình sự của từng bị cáo trong tình huống giả định được phân tích, làm rõ.

Qua đó, chương trình giúp đoàn viên, thanh niên và học sinh nhận thức rõ hơn về hậu quả pháp lý của hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nâng cao cảnh giác trước sự rủ rê, lôi kéo của bạn bè. Thông điệp “Đừng để cuộc vui hôm nay trở thành nỗi ân hận ngày mai” được chuyển tải từ chính tình huống gần gũi với đời sống của giới trẻ.

Để mở rộng phạm vi tiếp cận, phiên tòa được phát trực tiếp trên trang Facebook “Cổng thông tin xã Vinh Lộc” và kênh YouTube “Truyền hình Vinh Lộc”, tạo điều kiện cho người dân theo dõi, tìm hiểu pháp luật.

Tiếp nối phiên tòa, Công an xã Vinh Lộc tuyên truyền chuyên đề “Thực trạng ma túy học đường hiện nay”, tập trung cảnh báo tác hại của ma túy, nguy cơ xâm nhập vào môi trường học đường, đồng thời hướng dẫn các biện pháp nhận diện, phòng ngừa.

Trong khuôn khổ chương trình, VKSND khu vực 4, TP Huế còn phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Phiên tòa giả định kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Nội dung tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò, cơ chế khởi kiện vụ án dân sự của VKSND theo Nghị quyết; nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Đồng thời, đơn vị khuyến khích người dân chủ động phát hiện, phản ánh, cung cấp thông tin về những vụ việc có dấu hiệu xâm phạm để VKSND tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và thực hiện các biện pháp bảo vệ theo quy định.

Việc kết hợp phiên tòa giả định với tuyên truyền theo chuyên đề góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần người dân, tăng cường phối hợp giữa VKSND với chính quyền và lực lượng chức năng địa phương trong phòng ngừa tội phạm, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.