Người phụ nữ ngất xỉu, co giật dữ dội bên đường thoát nguy kịch nhờ phản ứng kịp thời của cảnh sát cơ động

Theo tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, chiều ngày 31/10, trên đường di chuyển thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện một phụ nữ bất ngờ đổ gục bên vệ đường, tại khu vực đường tròn, cổng phụ Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên (tổ 29, phường Phan Đình Phùng), trong tình trạng co giật mạnh, ngất xỉu, có dấu hiệu nguy kịch.

Trước tình huống khẩn cấp, các đồng chí trong tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân và khẩn trương tiến hành sơ cứu tại chỗ.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: CA.↵

Với kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu được trang bị qua các chương trình tập huấn, tổ công tác đã thực hiện các thao tác hỗ trợ khai thông đường thở, xử lý tình huống ban đầu, khẩn trương trưng dụng phương tiện đưa người bị nạn đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, người bệnh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe từng bước ổn định. Xúc động trước hành động đầy trách nhiệm và nghĩa tình của các chiến sĩ Công an, gia đình người bị nạn bày tỏ sự cảm kích các chiến sĩ Cảnh sát cơ động đã ứng cứu kịp thời, bảo vệ tính mạng của người dân.