Tự nhận có thể tác động đến kết quả xét xử, lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng

Đối tượng Nguyễn Văn Phúc.

Ngày 3/11, Công an TP Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Quảng Ninh, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Phúc là lao động tự do, không có công việc ổn định. Tháng 1/2026, sau khi được giới thiệu liên hệ về việc xin giảm nhẹ hình phạt cho T.T.N trong một vụ án hình sự, Phúc dùng thủ đoạn tự giới thiệu có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao, quen biết người làm thư ký tại Tòa án và có khả năng tác động đến kết quả xét xử.

Tại cuộc gặp ngày 17/1/2026 ở một quán cà phê thuộc phường Bãi Cháy, Phúc khẳng định có thể giúp T.T.N nhận mức án 3 năm tù, đồng thời đưa ra tổng chi phí 600 triệu đồng, yêu cầu gia đình đưa trước 150 triệu đồng. Tin tưởng lời hứa này, gia đình đã chuyển cho Phúc 150 triệu đồng ngay trong ngày. Đến ngày 20/1/2026, Phúc tiếp tục nhận thêm 450 triệu đồng.

Sau khi nhận đủ 600 triệu đồng, Phúc sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, không thực hiện công việc như đã cam kết.

Ngày 9/2/2026, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên T.T.N 7 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/5/2026, Tòa án giữ nguyên mức án. Mặc dù vậy, Phúc vẫn tiếp tục hứa hẹn sẽ lo giảm án. Ngày 13/5/2026, Phúc viết giấy xác nhận đã nhận 600 triệu đồng để “lo việc quan hệ án từ của T.T.N”, sau đó đưa ra nhiều lý do trì hoãn và trốn tránh trách nhiệm.

Kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phúc về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc cho thấy thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn người thân được giảm nhẹ hình phạt để trục lợi. Các đối tượng thường tự nhận có quan hệ với lãnh đạo, cán bộ trong cơ quan tiến hành tố tụng, đưa ra những cam kết chắc chắn về mức án hoặc kết quả giải quyết vụ án, sau đó yêu cầu gia đình bị can, bị cáo giao số tiền lớn dưới danh nghĩa chi phí lo việc.

Không có bất kỳ cá nhân nào được phép can thiệp, chi phối hoạt động xét xử bằng các mối quan hệ hay lợi ích vật chất. Mọi bản án, quyết định của Tòa án đều phải được đưa ra trên cơ sở chứng cứ, quy định của pháp luật và kết quả tranh tụng tại phiên tòa.

Người dân cần tỉnh táo trước những lời mời chào “chạy án”, không giao tiền cho các đối tượng tự nhận có khả năng tác động đến cơ quan tiến hành tố tụng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định pháp luật.