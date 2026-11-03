Quảng Trị: Khởi tố đối tượng vận chuyển 34 con bò qua đường tiểu ngạch

Đối tượng Lưu Ngọc Chiến tại cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị- Ảnh: Phòng CSKT

Ngày 2/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lưu Ngọc Chiến (SN 1999, thường trú tại thôn Bình Sơn, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi “Buôn lậu”.

Theo đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 20/7/2026, Phòng CSĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường – Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô biển kiểm soát 37H-170.92 do Đặng Văn Thông là chủ phương tiện và là người điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ô tô biển kiểm soát 37H-170.92 có 34 con bò không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, toàn bộ số bò trên thuộc sở hữu của Lưu Ngọc Chiến. Ngoài ra, có mặt tại vụ việc còn có Phan Văn Vân, Lưu Ngọc Chiến, Nguyễn Hữu Thành, Lê Văn Lợi.

Phương tiện vận chuyển 34 con bò theo đường tiểu ngạch qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo- Ảnh: Phòng CSKT

Tiếp tục điều tra, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Lưu Ngọc Chiến có hành vi mua 34 con bò tại Lào, sau đó thuê người vận chuyển trái phép qua khu vực đường tiểu ngạch từ Lào về Việt Nam với mục đích bán kiếm lời mà không khai báo, không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra ngày 20/07/2026 tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị được quy định tại khoản 1, Điều 188 Bộ luật hình sự.

Đồng thời, tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lưu Ngọc Chiến (SN 1999, thường trú tại thôn Bình Sơn, xã Thăng Bình, tỉnh Thanh Hóa) về tội danh trên.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan quan chức năng liên quan phối hợp điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.