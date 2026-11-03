Đà Lạt vào mùa hoa dã quỳ đẹp nhất năm

Sân bay Cam Ly

Năm nay, mùa hoa dã quỳ ở khu vực Đà Lạt cũ (Lâm Đồng) bung nở sớm. Từ giữa tháng 10, sân bay Cam Ly cũ (phường Cam Ly - Đà Lạt) đã nhuộm vàng bởi những triền hoa đầu tiên. Mùa hoa thường kéo dài đến tháng 12, tùy vào điều kiện thời tiết thực tế. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hà Minh Hoàng (còn gọi là Bánh Gạo), thợ chụp ảnh tự do tại Đà Lạt, cho biết sân bay Cam Ly cũ là điểm chụp ảnh đang được quan tâm nhất, nhờ triền hoa lớn xen lẫn cỏ xanh. Hoa năm nay nở đều và đẹp hơn năm trước, thậm chí còn phủ vàng những con đường ở trung tâm. Sân bay Cam Ly cách trung tâm Đà Lạt khoảng 3 km về phía tây, du khách đi theo hướng đường Trần Phú hoặc đường Hoàng Văn Thụ, sau đó tiếp tục di chuyển về Tỉnh lộ 725 để đến đây. Ngay từ cổng vào có thể bắt gặp triền hoa dày 2 bên đường, càng vào đến đường bay cũ, hoa mọc càng cao.

Cao tốc Liên Khương - đèo Prenn

Những nơi càng hoang sơ, ít người sinh sống, hoa dã quỳ càng phát triển mạnh mẽ. Ở khu vực chân đèo Prenn, hoa rộ nhất từ cuối tháng 10. Hoa dã quỳ còn được gọi là hướng dương Mexico hay sơn quỳ, cúc quỳ. Dù không nở to như hướng dương, hoa vẫn có sức hút nhờ mọc thành từng triền cao 2-3 m, khi bung nở cùng lúc sẽ làm bừng sáng không gian. Tuy nhiên, năm nay, du khách nên chụp ảnh tại con đường đất dài 300-400 m bên ngoài, đây là nơi hoa rậm rạp nhất. Thảm hoa nằm sâu bên trong đã san gạt thành đất trống để trồng trọt. Để đến đây, du khách di chuyển bằng đèo Prenn, qua trạm thu phí sẽ đến khu vực hoa nở.

Sân vận động Đà Lạt

Sân vận động Đà Lạt (phường Lang Biang - Đà Lạt) là điểm chụp ảnh mới nổi lên trong năm nay, với những triền hoa dã quỳ trải dọc theo lối vào. Sân vận động nằm trọn trên ngọn đồi Thánh Mẫu, được mệnh danh "đẹp nhất khu vực Tây Nguyên" với sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, vận hành từ tháng 12/2023. Từ vị trí này, du khách có thể chụp những bức ảnh cùng hoa dã quỳ và phông nền dãy núi, nhà dân. Với người dân Tây Nguyên, mùa hoa dã quỳ báo hiệu mùa mưa sắp khép lại, mùa khô bắt đầu, thời tiết se lạnh. Nhiệt độ ban ngày dao động 20-24 độ C, buổi tối xuống 13-16 độ C.

Vành đai Huyền Trân Công Chúa

Mỗi chớm đông, hoa dã quỳ lại mọc thành thảm tại vành đai đường Huyền Trân Công Chúa (phường Xuân Hương - Đà Lạt), mang đến vẻ đẹp trong trẻo của cao nguyên. Đứng trên những tảng đá ven đường, du khách có thể ghi lại những khung hình ấn tượng với bức tường hoa vàng sau lưng. Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất là sáng sớm hoặc cuối chiều, khi cánh hoa căng và trong nhất, nắng đã dịu nhẹ. Ngoài ra, một số điểm ngắm hoa gần trung tâm có thể kể đến Dinh 3, ngã 3 hầm Đất Sét, vành đai hồ Tuyền Lâm. Nếu có thời gian hơn, khu vực đèo Mimosa, D'Ran, Lạc Xuân cũng đáng đến với nhiều triền hoa dã quỳ nối tiếp. Trong 9 tháng năm 2026, Lâm Đồng đón gần 18,5 triệu lượt khách, tăng 19,17% so với cùng kỳ. Riêng khách quốc tế đạt gần 1,1 triệu lượt.

Trúc Hồ