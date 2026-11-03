Vụ cháy ở phường Tiền Phong gây thiệt hại khoảng 2 ha rừng

Theo thông tin từ UBND phường Tiền Phong, đám cháy bùng phát vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1/11 tại lô 119, khoảnh 1, kinh độ 106.205955, vĩ độ 21.225100, thuộc địa bàn tổ dân phố Phấn Sơn. Khu vực xảy ra cháy là rừng trồng sản xuất, có nhiều cây bụi, thực bì khô nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng.

Nguyên nhân ban đầu nghi do người dân phát dọn, đốt thực bì khiến lửa cháy lan. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Tiền Phong đã huy động các lực lượng quân đội, công an, dân quân, kiểm lâm, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng cán bộ, người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Hình ảnh ngọn lửa bốc cháy trên rừng tại tổ dân phố Phấn Lôi tối ngày 1/11.

Do địa hình đồi núi dốc, nhiều cây bụi và lớp thực bì khô nên việc tiếp cận, khống chế đám cháy gặp không ít khó khăn. Các lực lượng phải chia thành nhiều mũi, khẩn trương phát dọn thực bì, tạo đường băng cản lửa, tập trung khoanh vùng những vị trí cháy lớn, ngăn không để lửa lan sang diện tích rừng lân cận. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Hiện trạng khu vực rừng ở tổ dân phố Phấn Lôi sau khi cháy.

Qua kiểm tra sơ bộ, diện tích rừng trồng bị ảnh hưởng ước khoảng 2 ha. Toàn bộ diện tích này nằm trong phạm vi đã được giải phóng mặt bằng để triển khai dự án sân golf. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại về cây rừng và tài sản cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá, thống kê chính xác thiệt hại, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Vụ cháy đặt ra vấn đề cần quan tâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại những khu vực đã giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nhưng chưa triển khai thi công.

Hiện nay, các địa phương có rừng trong toàn thành phố đang ở mức cảnh báo nguy cơ cháy cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Để phòng ngừa xảy ra những vụ việc tương tự, Chi cục Kiểm lâm thành phố Bắc Ninh đề nghị các địa phương cần phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát hiện trạng, xác định rõ trách nhiệm quản lý đối với diện tích rừng trong phạm vi dự án. Đẩy mạnh tuyên truyền, giám sát hoạt động sử dụng lửa trong rừng và ven rừng; nhất là việc phát dọn, đốt thực bì của người dân trong những ngày thời tiết hanh khô.

Các đơn vị có chức năng quản lý và bảo vệ rừng tăng cường tuần tra, canh giác, kiểm soát trên thực địa; khuyến khích sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi có nguy cơ gây cháy rừng.