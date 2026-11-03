Tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ trong hầm trú ẩn tại xã Quế Sơn

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Các hài cốt được phát hiện đã phân hủy nhiều, một số chỉ còn những mảnh xương nhỏ, vụn. Lực lượng chức năng cũng tìm thấy nhiều di vật như xẻng bộ binh, nồi, võng, tăng mưa, dây ba lô, khoảng 20 nút áo, bộ phận đèn dầu, một khẩu súng AK, quần áo và nhiều mảnh vải. Đáng chú ý, có một chiếc bông tai bằng vàng tây mang ký hiệu chữ “NT”.

Theo thông tin do ông Nguyễn Thái Quá (SN 1951, trú thôn Thuận Long) cung cấp, năm 1967, khi tham gia ngụy trang công sự, trận địa tại khu vực này, ông chứng kiến 3 bộ đội chạy vào hầm đá Bà Hội trú ẩn. Sau đó, khu vực hầm bị địch bắn pháo tập kích, nhiều khả năng các chiến sĩ đã hy sinh bên trong. Một người dân địa phương khác cũng cho biết từng phát hiện xương người khi mở cửa hầm, nhưng sau đó đã lấp lại.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Trung đoàn 31 và Trung đoàn 38 thuộc Sư đoàn 2 từng chiến đấu tại khu vực này. Đây là cơ sở để tiếp tục đối chiếu, xác minh đơn vị và danh tính các liệt sĩ. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tiếp tục đào sâu vào bên trong căn hầm.