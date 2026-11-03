Tìm chủ sở hữu xe máy liên quan đến vụ án ma túy tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy", xảy ra ngày 15/7/2026 tại số 8, ngõ 683 đường Nguyễn Khoái, phường Lĩnh Nam, TP Hà Nội.

Trong quá trình bắt giữ, cơ quan điều tra đã tạm giữ một phương tiện có đặc điểm như sau:

Loại xe: Xe máy nhãn hiệu Honda Wave.

Màu sơn: Xanh đen, đã cũ.

Biển kiểm soát: Không có.

Số máy: JA39E1454625.

Số khung: RLHJA3915LY116718.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc có thông tin liên quan đến chiếc xe máy trên, đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội để giải quyết. Khi đến làm việc, mang theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu phương tiện.

Thông tin liên hệ: Trung tá Nguyễn Vũ Đông, Điều tra viên; số điện thoại: 0983012867 – 0898981182. Địa chỉ: Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, số 2 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội.