An Giang: Tạm giữ đối tượng dùng dao tấn công, khống chế một phụ nữ

Công an phường Rạch Giá công bố quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Có. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 30/10/2026, tại khu vực trước nhà hàng XO trên đường Lê Văn Hưu, phường Rạch Giá, Nguyễn Văn Có dùng dao tấn công một phụ nữ, gây thương tích ở vùng bụng, lưng và cổ.

Sau đó, Có tiếp tục khống chế người phụ nữ, đưa lên xe mô tô chở đến khu vực đường nội bộ Lạc Hồng, phường Rạch Giá và đe dọa người này.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức vận động, thuyết phục và khống chế đối tượng, giải cứu người bị hại đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một cán dao bằng nhựa màu vàng, một vỏ dao bằng nhựa quấn băng keo màu đen và một xe mô tô.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.