Việc tử tế!

Công an phường Ngũ Hành Sơn trao lại tài sản cho nam du khách.

Trước đó, tối 1-11, chị Nguyễn Thị Thơ (trú phường Ngũ Hành Sơn) nhặt được chiếc ĐTDĐ, bên trong ốp da có thẻ ngân hàng và giấy tờ cá nhân trên đường Dương Tự Quán (Đà Nẵng) liền mang đến Công an phường giao nộp, nhờ tìm chủ sở hữu. Tiếp nhận thông tin, Công an phường khẩn trương xác minh, liên hệ và trao trả đầy đủ tài sản cho anh Giannetta. Nhận lại tài sản, du khách vui mừng và gửi thư cảm ơn chị Thơ và Công an phường Ngũ Hành Sơn.

X.S

* Em Hồ Thị Tố Như (2011, học sinh lớp 10/8, Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có gần 1,8 triệu đồng tại đoạn đường trước Sân vận động Hòa Mỹ (thôn Đại Nghĩa, xã Đại Lộc).

Em Như giao nộp chiếc ví nhặt cho Công an xã Đại Lộc.

Ngay sau đó, em Như mang toàn bộ tài sản đến bàn giao cho Công an xã Đại Lộc để xác minh, trao trả cho chủ sở hữu. Sau khi Công an xã thông báo tìm chủ sở hữu tài sản, sáng 2-11, bà Trần Thị Tuyết (1962, trú thôn Đại Nghĩa) đã đến trụ sở Công an xã Đại Lộc nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi. Hành động đẹp của em Như thể hiện đức tính trung thực, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, nghĩa tình trong xã hội.

LÊ VƯƠNG

* Tối 31-10-2026, anh Đặng Minh Nguyên (trú xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) nhặt được 3 khâu vàng (tổng khối lượng 4 chỉ) tại sân bóng đá mini ở xã Thu Bồn, liền mang toàn bộ số vàng đến bàn giao cho Công an xã Thu Bồn xác minh, trả lại chủ sở hữu.

Anh Nguyên giao nộp số vàng nhặt được cho Công an xã Thu Bồn.

Công an xã Thu Bồn đã xác minh, tìm kiếm thông tin người đánh rơi tài sản và đến chiều 1-11, đã trao trả số vàng đánh rơi cho chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (1986, trú xã Thu Bồn). Nhận lại tài sản có giá trị lớn, chị Hiền vui mừng cảm ơn anh Nguyên và CBCS Công an xã Thu Bồn.