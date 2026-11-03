Hai công nhân tử nạn trong hầm chứa nhiên liệu

Cống vào hầm nhiên liệu.

Theo đó, sáng 1-11,trong lúc tháo lắp thiết bị hút hơi xăng dầu trong hầm chứa, anh Lê Hoài P. (25 tuổi, trú TP Huế) làm rơi ống hút nên xuống hầm để lấy. Khi vừa xuống dưới, anh P. bị ngất nên anh Nguyễn Đức T. (32 tuổi, trú TP Huế) vội xuống đưa anh P. lên. Trong lúc ứng cứu, anh T. bị tuột dây, rơi xuống hầm và ngất tại chỗ. Thấy vậy, một công nhân đứng trên miệng hầm lập tức điện báo lực lượng chức năng đến cứu nạn nhưng khi đưa được 2 nạn nhân ra khỏi hầm chứa nhiên liệu thì đã tử vong. Hiện, cơ quan chức năng Công an TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.