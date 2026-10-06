Người dân đồng thuận hiến đất mở đường

Qua tuyên truyền, vận động, người dân tổ dân phố Phú Bình từng bước đồng thuận với chủ trương hiến đất mở đường. Ảnh: ĐVCC

Khi lòng dân đồng thuận

Ông Phạm Hoàng Đức, Bí thư Đảng ủy phường Hương Trà cho biết, để triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa đường bê tông, hệ thống thoát nước và điện chiếu sáng đoạn từ nhà ông Quảng đến nhà ông Thiệt tại tổ dân phố Hương Trà, địa phương đã tổ chức làm việc, gặp gỡ, tuyên truyền và vận động các hộ dân trong vùng ảnh hưởng.

Dự án có chiều dài 310m, ảnh hưởng đến 31 thửa đất của hộ dân. Đến nay, công tác đo đạc, kiểm đếm cơ bản hoàn thành, 31/31 hộ đã thống nhất với phương án và giá trị bồi thường, hỗ trợ. Các hộ dân cũng đồng thuận hiến khoảng 1.009,9m2 đất để thực hiện dự án.

Theo ông Đức, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, địa phương tập trung tuyên truyền, giải thích các chủ trương, quy định liên quan; đồng thời vận động các hộ dân chia sẻ, chung tay bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để công trình triển khai đúng tiến độ.

Việc người dân đồng thuận hiến đất không chỉ góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng mà còn tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống giao thông, thoát nước và điện chiếu sáng, phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân. Dự kiến, dự án được triển khai trong tháng 10/2026.

Tương tự, phường Quảng Phú đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận hiến đất, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi quốc lộ 40B qua khối phố Phú Bình.

Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho biết, dự án được thực hiện từ năm 2026 - 2028. Tuyến đường có chiều dài khoảng 1km, từ nút đường Tam Kỳ - Tam Thanh đến quốc lộ 40B, tổng mức đầu tư 21,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách phường, trong đó chi phí bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng.

Có 61 hộ dân bị ảnh hưởng khi dự án triển khai. Theo cơ chế thực hiện, Nhà nước bồi thường đối với vật kiến trúc, mồ mả, cây cối và tài sản trên đất, người dân hiến đất để thực hiện công trình.

Lãnh đạo phường Hương Trà trao đổi, vận động người dân đồng thuận hiến đất thực hiện dự án. Ảnh: ĐVCC

Ông Trương Công Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Quảng Phú thông tin, đến nay địa phương đã hoàn thành kiểm đếm 68 trường hợp, tổ chức công khai dự thảo phương án, họp nhân dân và vận động các hộ dân. Phương án bồi thường đã được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng.

Quá trình triển khai đa số người dân trong khu vực bị ảnh hưởng đồng tình, ủng hộ chủ trương mở rộng tuyến đường. Để tạo sự thống nhất, phường phối hợp tổ dân phố tổ chức họp dân để giải thích cụ thể về phạm vi dự án, cơ chế bồi thường tài sản trên đất và ý nghĩa của công trình đối với khu dân cư.

Phát huy vai trò công tác dân vận

Tại tổ dân phố Phú Bình, nơi có 61 hộ dân bị ảnh hưởng, công tác vận động được thực hiện trực tiếp đến từng khu dân cư. Bà Phan Thị Thủy, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Bình cho biết, người dân đều đồng thuận với chủ trương mở rộng tuyến đường và sẵn sàng hiến đất để công trình được triển khai.

Anh Trương Văn Lực, trú tại tổ dân phố Phú Bình chia sẻ, gia đình tự nguyện hiến phần đất có chiều rộng khoảng 1,5m, chiều dài 20m để phục vụ mở rộng tuyến đường. “Gia đình tôi và bà con xung quanh đồng thuận hiến đất mở rộng đường, đường lớn thì việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là công trình phục vụ lâu dài cho khu dân cư”, anh Lực nói.

Người dân tổ dân phố Phú Bình biểu quyết thống nhất chủ trương hiến đất mở rộng tuyến đường. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Trương Công Thành, tuyến đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi quốc lộ 40B qua tổ dân phố Phú Bình giữ vai trò kết nối giao thông trong khu vực. Khi được nâng cấp, mở rộng, tuyến đường sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời tăng khả năng kết nối với các tuyến giao thông chính.

Đây cũng là điều kiện để chỉnh trang khu dân cư, cải thiện cảnh quan và tạo thêm không gian phát triển đô thị. Từ yêu cầu thực tế đó, việc người dân tự nguyện hiến đất mở đường có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình triển khai dự án.

Ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú cho hay, để tạo sự thống nhất trong nhân dân, phường Quảng Phú tiếp tục tuyên truyền, vận động và trực tiếp trao đổi với từng hộ dân.

Những trường hợp còn băn khoăn về phạm vi ảnh hưởng, diện tích đất hiến, tài sản trên đất hoặc các nội dung liên quan được địa phương giải thích cụ thể, giúp người dân hiểu rõ chủ trương và quyền lợi của mình. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận của người dân vì sự phát triển chung.