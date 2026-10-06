Đắk Lắk khơi thông dòng vốn trọng điểm, chuyển cam kết thành dự án thực tế

Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; trong đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư đối với 47 dự án với tổng vốn hơn 41.244 tỷ đồng; chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 42 dự án, trong đó có 14 dự án tăng tổng mức đầu tư với số vốn khoảng 1.547 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh vào tháng 6/2026, Đắk Lắk đã công bố 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng; trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát và ký kết hợp tác với 103 nhà đầu tư để triển khai 147 dự án.

Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức làm việc với từng nhà đầu tư, xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ, triển khai dự án.

Trong đó, có nhiều dự án lớn đang được triển khai như: Dự án Nhà máy điện gió Easin 1 với vốn đầu tư gần 3.869 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Xuân Tây với vốn đầu tư hơn 3.807 tỷ đồng; Dự án sân golf kết hợp dịch vụ thương mại và nhà ở xã hội với vốn đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng…

Theo ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả công tác thu hút đầu tư và xúc tiến đầu tư để sớm huy động nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án, nhất là hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã, phường trong việc giới thiệu địa điểm, khảo sát hiện trạng, rà soát quỹ đất đối với các dự án nghiên cứu đầu tư và các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Đồng thời, Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đầu tư, các cơ quan được giao làm đầu mối chủ động rà soát, hướng dẫn và giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền; không để phát sinh tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Đối với các thủ tục liên quan nhiều cơ quan, đơn vị, cơ quan đầu mối có trách nhiệm chủ trì phối hợp, thống nhất phương án xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, quá trình triển khai đầu tư dự án, tỉnh Đắk Lắk cam kết bảo đảm tính ổn định, minh bạch và nhất quán của môi trường đầu tư; bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hạ tầng giao thông tại Khu kinh tế Nam Phú Yên hoàn thiện tạo điều kiện thu hút đầu tư. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Đồng thời, tỉnh mở rộng cơ chế “luồng xanh”, giảm thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục có liên quan. Đối với các dự án trọng điểm, dự án động lực và các dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, tỉnh Đắk Lắk có không gian phát triển rộng lớn, kết hợp giữa đại ngàn cao nguyên và duyên hải, nhiều tiềm năng và dư địa đầu tư trong các lĩnh vực nông-lâm nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến. Do đó, tỉnh Đắk Lắk sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định, tạo điều kiện để các dự án đầu tư ngoài ngân sách sớm được triển khai.

Đối với các dự án đã trao chủ trương đầu tư, chủ trương khảo sát tại Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh trên cơ sở kế hoạch triển khai phải chú trọng chất lượng dự án hơn số lượng, chuyển nhanh cam kết đầu tư thành vốn thực hiện. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh phải xác định được các vướng mắc liên quan đến thủ tục, đất đai, hạ tầng để có thời hạn giải quyết; hỗ trợ nhà đầu tư triển khai đúng quy định của pháp luật và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo./.