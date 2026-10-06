TPHCM: Quyết liệt giải phóng mặt bằng, di dời điện, nước, viễn thông để bàn giao mặt bằng cho các công trình

Ngày 6/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã kiểm tra tiến độ triển khai Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan cùng Tập đoàn Becamex.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Tập đoàn Becamex cho biết, sau khi ký hợp đồng BOT vào ngày 4/6/2025, đơn vị đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và trình Sở Xây dựng thẩm định 11 đoạn tuyến.

Đến nay, dự án đã tiếp nhận khoảng 37,03km mặt bằng trên tổng số 45,65km chiều dài tuyến, đạt 81,11%. Tuy nhiên, phần lớn mặt bằng được bàn giao trong các đợt trước còn nhỏ lẻ, đứt quãng, chưa tạo thành các đoạn tuyến liền mạch để tổ chức thi công đồng bộ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh kiểm tra Dự án cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Từ cuối tháng 9/2026, một số đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng với chiều dài đủ điều kiện triển khai thi công, gồm: đoạn qua phường Tân Khánh dài 1,79km, phường Tân Hiệp dài 2,65km, phường Vĩnh Tân dài 1,47km và phường Bình Cơ dài 1,66km.

Theo chủ đầu tư và các đơn vị thi công, một trong những điểm nghẽn lớn hiện nay là mặt bằng tuy đã được bàn giao với tỷ lệ khá cao nhưng chưa liền mạch, ảnh hưởng đáng kể đến việc huy động và tổ chức máy móc, thiết bị thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Dọc tuyến vẫn còn nhiều vị trí giao cắt chưa hoàn thành di dời hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, còn 52 vị trí điện trung, hạ thế và cáp viễn thông cùng 9 vị trí hệ thống cấp nước nằm rải rác tại các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, xã Phước Hòa và xã An Long.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu và các đơn vị liên quan trong triển khai dự án.

Ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung cao độ thực hiện các chỉ đạo của UBND TPHCM; khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho dự án.

Đồng thời, Tập đoàn Becamex và các đơn vị thi công cần tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công hợp lý để bù đắp khối lượng chậm tiến độ; bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và phấn đấu đưa dự án trọng điểm này về đích đúng tiến độ đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh khảo sát dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác

Trước đó, chiều 5/10, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu đoàn công tác Thành phố khảo sát nơi làm nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác, xã Bình Khánh. Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, triển khai theo hình thức chỉ định thầu EPC.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Khánh Phạm Minh Châu cho biết, dự án thu hồi 21,44ha đất, gồm 100 hồ sơ của 87 hộ gia đình, cá nhân. Xã Bình Khánh đang tích cực giải phóng mặt bằng, chi trả tiền và vận động người dân sớm bàn giao đất cho dự án.

Từ ngày 15 đến 19/7, xã đã khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đủ 100/100 trường hợp. Đến ngày 15/9, UBND xã Bình Khánh đã phê duyệt giá đất bồi thường và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 100 hồ sơ. Đến ngày 2/10, đã có 45/100 trường hợp bàn giao mặt bằng, với diện tích 17,29/21,44ha, đạt 80,64%. Ngày 7/10, có 3 trường hợp đã nhận tiền và dự kiến bàn giao mặt bằng .

Với những trường hợp còn lại, xã đang tiếp tục liên hệ, vận động và tháo gỡ các vướng mắc để người dân nhận tiền, bàn giao đất. Trong đó, có một số trường hợp còn vướng thừa kế, ủy quyền, thế chấp ngân hàng, một số chưa liên hệ được hoặc chưa xác định được người sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại xã Bình Khánh

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các đơn vị tập trung giải phóng mặt bằng, thi công và di dời hạ tầng kỹ thuật để các phần việc triển khai đồng bộ dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao xã Bình Khánh đã triển khai nhanh công tác giải phóng mặt bằng, chỉ trong thời gian 03 tháng đã hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bắt đầu chi trả, bàn giao mặt bằng dự án. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục tập trung xử lý những trường hợp còn lại.

Đối với việc di dời hạ tầng, ông Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu phải triển khai ngay, không để đến lúc thi công mới xử lý. Chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với các đơn vị điện lực, cấp nước, viễn thông để xác định cụ thể phạm vi ảnh hưởng và phương án di dời.