Chủ tịch HĐND Đà Nẵng: Không để vướng mắc kéo dài qua nhiều kỳ họp

22 nghị quyết xử lý những vấn đề cấp thiết

Phát biểu tại kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh 22 nghị quyết vừa được thông qua tập trung giải quyết nhiều vấn đề phát sinh sau hợp nhất và trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các nghị quyết liên quan đến đất đai, giá đất, tiền thuê đất; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; chính sách cho đội ngũ ở thôn, tổ dân phố, nhân viên y tế, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số và một số nhiệm vụ cấp thiết khác.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại kỳ họp chuyên đề ngày 6/10.

Ông Dũng đề nghị UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai nghị quyết ngay sau kỳ họp, phân công rõ trách nhiệm, tránh để chính sách chậm đi vào thực tế.

Trong lĩnh vực đất đai, với những khu vực, vị trí, tuyến đường chưa có trong bảng giá đất, việc xác định giá tạm tính phải bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất, không làm thất thu ngân sách và không ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Các vị trí, tuyến đường mới phát sinh cần được thường xuyên rà soát, cập nhật; quy định chuyển tiếp cũng phải được hướng dẫn rõ để hạn chế ách tắc hồ sơ, thủ tục.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai 22 nghị quyết ngay sau kỳ họp.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu chỉ bố trí vốn cho những nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện, thực sự cấp thiết, có khả năng cân đối và giải ngân. Các dự án chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư phải được rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục, số liệu và nghĩa vụ ngân sách, tránh thanh toán trùng hoặc phát sinh nghĩa vụ khi chưa đủ cơ sở.

Riêng việc sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, thành phố phải sớm phân loại khu dân cư, hộ dân theo mức độ nguy cơ, ưu tiên những khu vực nguy cơ rất cao. Phương án sơ tán, di dời tạm thời cần cụ thể đến từng hộ trước và trong mùa mưa bão năm 2026, với yêu cầu không để xảy ra thiệt hại về người.

Đà Nẵng tăng tốc giải ngân, dồn lực cho các dự án động lực

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm là giai đoạn nước rút, ông Nguyễn Đức Dũng đề nghị toàn hệ thống chính trị nỗ lực cao hơn để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên.

Thành phố cần tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng, giữ vững các động lực từ dịch vụ, du lịch, công nghiệp, xây dựng, đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu, đồng thời xử lý những điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, trình bày các tờ trình liên quan những nội dung được xem xét tại kỳ họp.

Một nhiệm vụ được đặt ra là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn. Nguồn lực cần tập trung cho các dự án động lực, trọng điểm, hạ tầng liên kết vùng, giao thông, thoát nước, chống ngập, nhà ở xã hội và các không gian phát triển mới.

Với những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu phân công cụ thể, theo dõi đến cùng, "không để kéo dài qua nhiều kỳ họp".

Thành phố cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 để trình Thủ tướng trong quý IV-2026; đồng thời tiếp tục thúc đẩy Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, logistics, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và các dự án hạ tầng chiến lược.

Trong lĩnh vực đất đai, thành phố tiếp tục giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và cơ sở dữ liệu đất đai.

Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, điều hành một nội dung tại kỳ họp.

Các vấn đề thoát nước, chống ngập, nhất là tại khu vực trung tâm Đà Nẵng, Tam Kỳ và các lưu vực có nguy cơ cao, cũng được yêu cầu tập trung xử lý.

Ở lĩnh vực an sinh, y tế, giáo dục, văn hóa, ông Dũng đề nghị đẩy nhanh Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; thực hiện đầy đủ chính sách với người có công, giảm nghèo, nhà ở xã hội và đội ngũ y tế, dân số cộng đồng.

Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp tục giám sát việc triển khai 22 nghị quyết, nhất là những nội dung dễ phát sinh vướng mắc và ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.