Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng kiểm tra, khảo sát các dự án và quy hoạch cửa khẩu tại xã Trà Lĩnh

Cùng đi có lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Trà Lĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng kiểm tra dự án hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra thực tế dự án trung tâm thương mại cửa khẩu Trà Lĩnh của Công ty cổ phần Damac Logistics; dự án hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh, giai đoạn 2, hạng mục tiếp nối tuyến giao thông. Hạng mục thu hồi hơn 33.450 m² đất của 66 hộ gia đình và 1 cộng đồng dân cư, đến nay, 100% hộ đã nhận tiền bồi thường, 65 hộ đã bàn giao mặt bằng. Một số nội dung hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh và 1 trường hợp còn vướng mắc đang được tiếp tục giải quyết.

Về công tác quy hoạch cửa khẩu, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang phối hợp rà soát chức năng các lô đất để hoàn thiện hồ sơ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/200 khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại khu vực cửa khẩu Pò Peo, lối mở Đình Phong đã hoàn thành niêm yết, lấy ý kiến cộng đồng dân cư.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra hiện trạng trụ sở UBND xã Trà Lĩnh và nghe báo cáo phương án sắp xếp, xử lý tài sản công nhà, đất dôi dư; kiểm tra thực địa khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) tại xóm Cao Chương; một số vị trí, mặt bằng, đánh giá hiện trạng, khả năng khai thác quỹ đất và phương án kết nối hạ tầng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng kiểm tra hiện trạng trụ sở UBND xã Trà Lĩnh.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Tuấn Hùng yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể tiến độ các dự án triển khai tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hạ tầng cửa khẩu Trà Lĩnh. Các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp, chủ động rà soát các dự án chưa triển khai đầu tư, đầu tư kém hiệu quả tại khu vực cửa khẩu Trà Lĩnh, đề xuất hướng xử lý phù hợp. Tăng cường nắm bắt nhu cầu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu để có giải pháp hỗ trợ, thu hút thêm doanh nghiệp, dòng hàng qua cửa khẩu, tạo động lực phát triển kinh tế cửa khẩu trong thời gian tới.

Đối với trụ sở nhà, đất dôi dư, cần đánh giá kỹ hiện trạng, pháp lý và nhu cầu sử dụng để có phương án quản lý, khai thác hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đất đai. Việc rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện quy hoạch phải gắn với yêu cầu phát triển hạ tầng cửa khẩu, khu tái định cư, giao thông kết nối và các công trình phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và tầm nhìn lâu dài.